مستشفى القاسمي ينظم مؤتمراً صحافياً حول مبادرة "ساعدني أسمع"

الشارقة 24:

بحضور كل من سعادة الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، وعبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، تم عقد المؤتمر الصحافي حول مبادرة "ساعدني أسمع"، التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع عام 2017 مواكبةً لعام الخير، وما زالت في استمرار هذا العام ضمن مبادرات عام زايد 2018.

وكان المؤتمر الصحافي سلط الضوء على آخر عمليتين تم إجراءهما، حيث قام فريق الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى القاسمي، تحت رئاسة الدكتورة إيمان الهولي استشارية ورئيسة القسم، وبالتعاون مع فريق طبي من الإمارات، بإجراء عمليتي زراعة قوقعة في شهر يناير الماضي للشقيقتين شهد وآلاء، سوريات الجنسية، ذوات الأربع والست سنوات والتي كانتا تعانيان من فقد سمع حسي عصبي منذ الولادة، وقد تم ذلك بمساعدة التبرع السخي من قبل جمعية الشارقة الخيرية.



وتعتبر العمليات ضمن مبادرة "ساعدني أسمع" ، والتي تتكفل بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمساعدة الأطفال المقيمين بالدولة من ذوي الإعاقة فاقدي السمع والذين تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى 4 سنوات من العائلات ذوي الدخل المحدود.



وتكللت العمليات بالنجاح، حيث تم غرس الجهاز الإلكتروني في قوقعة الأذن الداخلية اليسرى للطفلتين، كما تم توصيل جهاز معالجة الكلام وتشغيله، وتخضع الطفلتين حالياً تحت مرحلة تأهيل مكثفة.

وقد قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع قسم الأنف والأذن والحنجرة بزراعة غرسات مماثلة لستة أطفال ضمن عام الخير 2017 وطفلتين ضمن عام زايد 2018 حتى الآن.



وسيقوم القسم بالقيام بعمليات مماثلة في الأشهر القادمة، حيث يبلغ عدد الأطفال الذين هم في حاجة لزراعة جهاز مماثل 10 في الوقت الحالي.