ريم بن كرم: "القافلة الوردية" تنطلق 28 فبراير

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قالت ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية "يشرفنا أن نعلن اليوم عن جاهزية عيادة القافلة الوردية المتنقلة الدائمة، التي ستوفر فحوصات الكشف عن مرض سرطان الثدي على مدار العام في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وتُمثل هذه العيادة التي جاءت بدعم سخي من مؤسسة الشارقة للإعلام أحد أهم إنجازاتنا، إذ تم تجهيزها بأفضل وأحدث التقنيات الطبية، وستدخل الخدمة خلال مسيرة فرسان القافلة لهذا العام، كما نعلن أيضاً عن تطوير آلية عمل القافلة لتجوب كل ربوع الوطن في سبعة أيام بدلاً من 11 يوماً، على أن تستمر الفحوصات الطبية المصاحبة للقافلة مدة 12 يوماً في مواقع تواجدها".

وأضافت أن القافلة نجحت حتى الآن في قطع أكثر من 1640 كيلو متراً شملت إمارات الدولة السبع، بجانب توفير الفحوصات الطبية لأكثر من 48 ألفاً و874 شخصاً، بينهم 32 ألفاً و93 مقيماً، و16 ألفاً و781 مواطناً، وذلك من خلال 578 عيادة ثابتة ومتنقلة.

وأشارت ريم بن كرم إلى أن فعاليات القافلة الوردية تنطلق خلال الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 6 مارس المقبل، لتجوب بفرسانها وفريقها الطبي إمارات الدولة السبع على مدار سبعة أيام، ابتداءً من إمارة الشارقة وختاماً في العاصمة أبوظبي.