فرسان القافلة الوردية يجوبون الإمارات السبع بـ "العيادة المتنقلة"

الشارقة 24:

كشفت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، عن اكتمال مشروع عيادة "القافلة الوردية" المتنقلة الخاصة بها، والتي تم تجهيزها بتكلفة بلغت 15 مليون درهم إمارتي، بدعم من مؤسسة الشارقة للإعلام.

وتعتبر عيادة القافلة الوردية المتنقلة أحد الأهداف الاستراتيجية للمبادرة منذ انطلاقها في العام 2010، وستدخل العيادة الخدمة للمرة الأولى ضمن مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة يوم 28 فبراير الجاري، مسجلة إنجازاً جديداً للقافلة الوردية كونها أول عيادة طبية متنقلة من نوعها على مستوى العالم تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، بما فيها أجهزة الماموجرام اللازمة لإجراء الفحوصات للكشف عن سرطان الثدي، وعنق الرحم، والفحوصات الأخرى المرتبطة بهما.



ويعتبر هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة عمل القافلة الوردية، حيث أنها بتواجد العيادة المتنقلة الدائمة سيتمكن فريق القافلة الوردية من توفير الفحوصات المجانية للمجتمع الإماراتي للكشف عن سرطان الثدي، ولاحقاً سرطان عنق الرحم على مدار العام، بدلاً من توفيرها خلال فترة مسيرة الفرسان فقط.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية صباح الاثنين في واجهة المجاز المائية، وكشفت خلاله عن برنامج المسيرة السنوية الثامنة، التي تنطلق خلال الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 6 مارس المقبل، لتجوب بفرسانها وفريقها الطبي إمارات الدولة السبع على مدار سبعة أيام، ابتداءً من إمارة الشارقة وختاماً في العاصمة أبوظبي.



حضر المؤتمر كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، الذي أكد مشاركته كفارس طيلة أيام مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة، وسعادة ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، والدكتورة سوسن الماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان، رئيس اللجنة الطبية والتوعوية في مسيرة فرسان القافلة الوردية، وبدر الجعيدي، مدير مسيرة فرسان القافلة الوردية، وسالم الغيثي، مدير قناة الشارقة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة جاسم البلوشي، رئيس التميّز المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي.



واستعرضت سعادة ريم بن كرم، خلال كلمتها بالمؤتمر، مسيرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان منذ تأسيسها في عام 1999 بمبادرة كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وسعيها المتواصل إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان وأسرهم في رحلتهم مع المرض.



وقالت رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية: "بينما تقف جمعية أصدقاء مرضى السرطان على أعتاب عامها العشرين، نستذكر بفخر كيف أنها أسهمت على مدار الأعوام الماضية في تقديم العلاج إلى أكثر من 4200 مريض ومريضة بالسرطان وأسرهم، لتستبدل قتامة المرض بنور من أمل، وتعلن وقوفها معهم بثبات حتى الشفاء بإذن الله".



وأشارت بن كرم خلال حديثها إلى مبادرة "كشف"، التي أطلقتها الجمعية في العام 2010 بهدف توفير خدمات التشخيص المبكر لمرض السرطان، ونشر التوعية بأساليب الفحص والوقاية من السرطانات التي يمكن اكتشافها في وقت مبكر، والتي ضمت تحت مظلتها ست مبادرات توعوية حول أنواع مختلفة من السرطان، كان من بينها "القافلة الوردية" المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي.



واستعرضت بن كرم رحلة الإنجازات التي حققتها القافلة الوردية خلال السبع سنوات الماضية تحت توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وأكدت أن القافلة نجحت حتى الآن في قطع أكثر من 1640 كيلو متراً شملت إمارات الدولة السبع، بجانب توفير الفحوصات الطبية لأكثر من 48 ألفاً و874 شخصاً، بينهم 32 ألفاً و93 مقيماً، و16 ألفاً و781 مواطناً، وذلك من خلال 578 عيادة ثابتة ومتنقلة.



وأكملت ريم بن كرم: "يشرفنا أن نعلن اليوم عن جاهزية عيادة القافلة الوردية المتنقلة الدائمة، التي ستوفر فحوصات الكشف عن مرض سرطان الثدي على مدار العام في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وتُمثل هذه العيادة التي جاءت بدعمٍ سخي من مؤسسة الشارقة للإعلام أحد أهم إنجازاتنا، إذ تم تجهيزها بأفضل وأحدث التقنيات الطبية، وستدخل الخدمة خلال مسيرة فرسان القافلة لهذا العام، كما نعلن أيضاً عن تطوير آلية عمل القافلة لتجوب كل ربوع الوطن في سبعة أيام بدلاً من 11 يوماً، على أن تستمر الفحوصات الطبية المصاحبة للقافلة مدة 12 يوماً في مواقع تواجدها".



من جانبه قال سالم الغيثي: "إن تحقيق القافلة الوردية لأهدافها كاملة يستدعي مشاركة متعددة المستويات من مختلف أركان المجتمع؛ أفراداً ومؤسسات، وحرصاً من مؤسسة الشارقة للإعلام على صناعة الحدث والمشاركة فيه من جهة، وتعزيز ركائز العمل المشترك بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية في إمارة الشارقة من جهة أخرى، فإننا في المؤسسة نؤكد كشريك إعلامي واكب المسيرة منذ انطلاقتها بتقارير وتغطيات خاصة، على مواصلة التزامنا الإعلامي، كما نُعلن عن تكفلنا بكافة التكاليف التشغيلية لعيادة القافلة الوردية المتنقلة خلال مسيرة الفرسان في عامها الثامن".



وأضاف الغيثي: "تقف الكلمات عاجزة عن وصف عميق شكرنا وامتناننا إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، على دعمهما ورعايتهما المتواصلة لجهود العمل الإنساني الذي بات عنواناً رئيساً في إمارة الشارقة، وتعتبر مسيرة فرسان القافلة الوردية إحدى ثمراته، والتي أخذت على عاتقها مسؤولية الحد من انتشار تداعيات سرطان الثدي".



وأشار مدير تلفزيون الشارقة إلى أن العطاء لا يتطلب السؤال، بل المبادرة الفاعلة، التي تنبع من دافع العمل الإنساني، مضيفاً: "ونحن نقف على أعتاب انطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية في عامها الثامن، نؤكد مدى أهميتها في تعزيز وعي المجتمع بأهمية الكشف المبكر لمواجهة مخاطر مرض سرطان الثدي والحد من تداعياته السلبية على المجتمع".



وأكد سالم الغيثي أن توجه مؤسسة الشارقة للإعلام ينبع من حس المسؤولية والحرص على تكريس المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة الشارقة خصوصاً في السعي الدؤوب للحفاظ على الحياة الإنسانية بمختلف السبل والحد من مخاطر الأمراض، وترسيخ المبادئ الإنسانية التي أرسى قواعدها الآباء والأجداد تحت ظل قيادة الدولة.



ومن جانبه أكد سعادة جاسم البلوشي، على نجاح مسيرة فرسان القافلة الوردية على مدار السنوات الماضية في تحقيق أهدافها الرامية إلى مساعدة أفراد المجتمع في الوقاية قدر المستطاع من سرطان الثدي، من خلال فريق عمل مجتهد يتوق للنجاح، مع تضافر الجهود من مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، ووسائل الإعلام.



وأضاف البلوشي: "بفضل الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم ورعاية قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، تحولت هذه المسيرة إلى نموذج يحتذى، لتؤكد على النهج الرصين الذي تتخذه إمارة الشارقة في الحرص على صحة المواطنين والمقيمين في مختلف أرجاء دولة الإمارات".



قضية مجتمعية

وقدمت الدكتورة سوسن الماضي شرحاً شاملاً عن عيادة القافلة الوردية المتنقلة الدائمة، تضمن الخطوات والمراحل التي تمر بها السيدة أثناء إجرائها للفحوصات، وقالت الماضي: "ستقدم العيادة الطبية، حزمة متكاملة من الخدمات الطبية النوعية للسيدات، من بينها الفحص السريري للكشف عن سرطان الثدي، وفحص سرطان عنق الرحم المعروف بـ"مسحة باب"، ويعتبر هذا الفحص أول خدمة تضاف عالمياً إلى وحدة طبية متنقلة".

وأضافت الماضي: "توفر عيادة القافلة الوردية المتنقلة الدائمة، فحص الماموجرام الإشعاعي الثلاثي الأبعاد، الذي يعتبر أحدث تقنية متقدمة تستخدم عالمياً للكشف عن سرطان الثدي، وسيتم إجراء هذا الفحص في الوحدة المخصصة داخل العيادة، للسيدات فوق سن الأربعين عاماً، أو في حال أظهرت نتائج الفحص السريري بعض الشكوك، هذا إلى جانب توفير مجموعة من الفحوصات الطبية الأخرى ومن بينها فحص السكر، وضغط الدم، وهشاشة العظام، وقياس الطول والوزن".

وأشارت الماضي إلى أنه سيتم إصدار تقرير طبي مفصل لكل حالة بعد أسبوع من إجراء الفحوصات، مؤكدة في الوقت نفسه أن العيادة زودت بجهاز تصوير تلفزيوني متطور يتم استخدامه لفحص السيدات اللاتي تقل أعمارهن عن 40 عاماً، ولفتت إلى أن إطلاق عيادة القافلة الوردية المتنقلة الدائمة، يعتبر ثمرة سبع سنوات من العمل التوعوي في مجال سرطان الثدي، والتي تم خلالها التعرف على رغبات السيدات على صعيد تقديم حزم الدعم الصحي لهن.



وأضافت الماضي: "خلال رحلة القافلة الوردية الممتدة لأكثر من سبع سنوات، مرت بنا الكثير من المواقف والقصص الملهمة، وأذكر في البدايات الأولى التي لم يكن وقتها الوعي بسرطان الثدي بالحجم الذي نراه والماثل أمامنا اليوم، وعندما رسمنا خططنا وحددنا أهدافنا وغايتنا لم يأخذنا الكثيرون على محمل الجد، إذ اعتبروا أن هذه الأهداف قد تكون عصية المنال، ومن الصعوبة بمكان تحقيقها، ولكن بالإيمان الكبير الذي يحدونا، نجحنا بقطع أشواط بعيدة في طريق الوعي والأمل، حتى جعلنا من سرطان الثدي قضية مجتمعية إماراتية محورية تلتقي حولها فئات المجتمع كافة".

وأكدت الدكتورة سوسن الماضي أن مسيرة فرسان القافلة الوردية ستظل موفيةً بعهدها وستواصل جهودها لتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وتقديم الفحوصات الطبية المجانية للجميع على امتداد إمارات الدولة السبع، وفيما يخص مسار العيادات الطبية لمسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة أكدت الماضي أنها ستستقبل المراجعين طيلة أيام المسيرة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، وفق الجدول المحدد في مواقع مختارة لكل إمارة.

برنامج العيادات الطبية

سيتواصل عمل العيادات الطبية، ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، في عدة مواقع مختارة بكل إمارة من إمارات الدولة ومدنها، وذلك على النحو التالي: اليوم الأول من المسيرة الموافق الأربعاء (28 فبراير) ستكون العيادات الطبية في إمارة الشارقة وتتوزع في أربعة مواقع هي: مستشفى الكويت (تستقبل الرجال أيضاً)، ومستشفى الذيد، والمؤسسة العقابية والإصلاحية، ومركز القرائن الصحي، وستتواجد العيادة الثابتة في واجهة المجاز المائية.

وفي اليوم التالي الخميس (1 مارس) تنتقل العيادات إلى الفجيرة حيث تتوزع في كل من مستشفى مسافي، ومستشفى الفجيرة (تستقبل الرجال أيضاً)، وكوزمسيرج، وعيادات مستشفى الإمارات، وستتواجد العيادة الثابتة على كورنيش الفجيرة.

وتتواجد العيادات في اليوم الثالث الجمعة (2 مارس) في دبي وسيتم استقبال المراجعين في كل من بحيرات القدرة، وابن بطوطة مول، وحديقة زعبيل (تستقبل الرجال أيضاً)، فيما ستتواجد العيادة الثابتة في دبي مول.

أما يوم السبت (3 مارس) فستكون العيادات الطبية في إمارة رأس الخيمة حيث تتوزع في كل من مستشفى عبدالله بن عمران (تستقبل الرجال أيضاً)، ومركز الجير الصحي، ومستشفى رأس الخيمة، فيما تتواجد العيادة الثابتة على كورنيش القواسم، وتتواصل جولة العيادات الطبية يوم الأحد (4 مارس) المخصص لإمارة أم القيوين حيث ستتواجد في مركز سلمة الصحي، ومركز فلج المعلا الصحي (تستقبل الرجال أيضاً)، ومستشفى أم القيوين، وستتواجد العيادة الثابتة في مستشفى الشيخ خليفة العام.



واليوم السادس الإثنين (5 مارس) سيكون مخصصاً لإمارة عجمان حيث تتوزع العيادات الطبية في كل من الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية، وجمعية أم المؤمنين، ومركز الحميدية الطبي (تستقبل الرجال أيضاً)، ومركز مشيرف الطبي، فيما ستتواجد العيادة الثابتة على كورنيش عجمان.

وتتوجه العيادات الطبية في اليوم الختامي للمسيرة صوب العاصمة أبوظبي، حيث تستقبل المراجعين في كلٍ من جامع الشيخ زايد الكبير، وجامعة زايد، ومستشفى زايد العسكري (تستقبل الرجال أيضاً)، أما العيادة الثابتة فستتواجد في مجمع قرية السيف.

مسيرة فرسان القافلة

وفي ما يتعلّق بمسيرة الفرسان قدم بدر الجعيدي عرضاً وضح من خلاله مسارات الفرسان، حيث ستنطلق المسيرة في الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء 28 فبراير من نادي الشارقة للفروسية والسباق، مروراً بمستشفى الكويت، وبلدية الشارقة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قبل أن تحط رحالها في واجهة المجاز المائية عند الساعة 5:20 مساءً، قاطعة مسافة (11.7 كم)، فيما ستبدأ في اليوم الثاني الخميس (1 مارس) في تمام الساعة 10:00 صباحاً من سيتي سنتر الفجيرة، مروراً بمستشفى الفجيرة، وقلعة الفجيرة، لتنتهي على كورنيش الفجيرة عند الساعة 2:20 بعد الظهر، قاطعة مسافة (21.1 كم).

وستنطلق المسيرة في يومها الثالث الجمعة (2 مارس) من إمارة دبي وستكون نقطة الانطلاق من طريق جميرا في تمام الساعة 9:00 صباحاً، وستحط رحالها في متحف الاتحاد عند الساعة 11:15 صباحاً لتقطع بذلك (9.6 كم)، وستكون دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة محطة انطلاق المسيرة في يومها الرابع الذي يوافق السبت (3 مارس) وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً، ليمر الفرسان بعدها بمستشفى صقر، قبل أن يحطوا رحالهم على كورنيش القواسم عند الساعة 12:45 ظهراً، لتكون المسيرة قد قطعت مسافة (12.2 كم).

وستصل المسيرة في يومها الخامس الأحد (4 مارس) إلى (أم القيوين) وسيكون الانطلاق عند الساعة 9:30 صباحاً من مستشفى الشيخ خليفة العام، مروراً بمستشفى أم القيوين، وصولاً إلى المكتب التنفيذي لإمارة أم القيوين عند الساعة 1:35 ظهراً قاطعةً (9.7 كم)، فيما ستنطلق المسيرة في اليوم السادس الاثنين (5 مارس) من عجمان وتحديداً من حديقة الراشدية للسيدات عند الساعة 10:00 صباحاً، مروراً ببلدية عجمان، وفندق عجمان، لتحط رحالها في نهاية المطاف على كورنيش عجمان عند الساعة 12:15 ظهراً قاطعةً مسافة (7 كم).



أما اليوم الختامي للمسيرة الموافق الثلاثاء (6 مارس) فسينطلق الفرسان في تمام الساعة 10:00 صباحاً من كورنيش أبوظبي، مروراً بمركز جامع الشيخ زايد الكبير، لتنتهي عند مستشفى هيلث بوينت عند الساعة 4:00 عصراً، قاطعةً مسافة (15.4 كم).



وأشار الجعيدي إلى أن المسيرة وللمرة الأولى في تاريخها تنطلق هذا العام على مدار سبعة أيام فقط، وليس 11 يوماً كما كانت في السنوات السبع الماضية، مؤكداً سعيهم خلال هذه الأيام إلى تكثيف ومضاعفة الجهود بغية توسيع نطاق الأنشطة التوعوية والوصول إلى المزيد من الأفراد في مختلف القطاعات والفئات المجتمعية.

وحول الفعاليات المصاحبة لمسيرة فرسان القافلة الوردية 2018 فستشهد المسيرة تنظيم مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتوعوية، وإلى جانب حفلي الافتتاح بالشارقة، والختام في العاصمة أبوظبي ستقام كل من فعالية اللقمة الوردية، وخطوات وردية، ومسيرة القوارب الوردية، بجانب تنظيم "يوم المرح للأطفال"، الذي سيقام في ثالث أيام المسيرة في بحيرة القدرة بدبي.