"أصدقاء مرضى التهاب المفاصل" تنهي استعداداتها لتنظيم الماراثون السنوي السادس

الشارقة 24:

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل عن انتهاء استعداداتها لتنظيم الماراثون السنوي السادس، السبت المقبل، تحت شعار "اتصل الآن، لا تتردد"، والذي سيقام على امتداد شاطئ بحر الممزر، وصولاً إلى دوار القصباء، ويتوقع أن يشارك فيه أكثر من 5000 متسابق من جميع الفئات العمرية.

ويهدف هذا السباق الذي سينطلق عند الساعة الرابعة عصراً، إلى التوعية بأمراض المفاصل، وأعراضها، وطرق علاجها، إضافة إلى مساندة المرضى ودعمهم مادياً ومعنوياً، ويمثل في الوقت نفسه فرصة لإبراز المبادرات المجتمعية التي تنظمها إمارة الشارقة، والتي تجمع بين الجوانب الصحية والإنسانية والرياضية.



وأكدت وحيدة عبد العزيز، رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، أن الماراثون السنوي يشكل الفعالية السنوية الأهم للجمعية، حيث تمكن في نسخه الخمس السابقة من استقطاب أكثر من 8000 مشارك من جميع الأعمار والجنسيات، ليساهم في رفع مستوى الوعي بمرض التهاب المفاصل، ومسبباته، وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى دعم المرضى وعائلاتهم، من خلال التفاعل المجتمعي مع السباق.



ودعت وحيدة عبد العزيز جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في هذا الماراثون الذي يشجع أيضاً على النشاط البدني، وممارسة الرياضة، واكتساب نمط الحياة الصحي، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون في نفس موقع السباق وبشكل مجاني، وسيصاحبه تنظيم العديد من الفعاليات العائلية، وتقديم الفحوصات والاستشارات الصحية بالتعاون مع الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.



ويتضمن الماراثون الذي تصل مسافته الكلية إلى 6 كيلو مترات، خمس مراحل تخصص الأولى منها البالغة مسافتها كيلو متر واحد وهي عبارة عن سباق مشي، لفئة المتقاعدين، رجالاً ونساءً، ومرضى الجمعية، وذوي الإعاقة الحركية، فيما تخصص المرحلة الثانية البالغة مسافتها كيلو متر واحد وهي سباق ركض، لفئة البراعم من الجنسين، من عمر 6 إلى 10 أعوام، إضافة إلى ذوي الإعاقتين الذهنية والسمعية.

أما المرحلة الثالثة البالغة مسافتها 2 كيلو متر، فهي مخصصة لفئة الصغار من الجنسين، إضافة إلى ذوي الإعاقة الذهنية، من عمر 11 إلى 15 عاماً، في حين خصصت المرحلة الرابعة لفئة الناشئين من الجنسين، من عمر 15 إلى 18 عاماً، وتبلغ مسافتها 4 كيلو مترات، وجاءت المرحلة الخامسة والأخيرة لفئة الجمهور العام من الجنسين، إضافة إلى ذوي الإعاقة الذهنية، من عمر 18 عاماً وما فوق، وتبلغ مسافتها 6 كيلو مترات.



وسيشهد السباق في ختامه تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مرحلة، إضافة إلى تخصيص جوائز قيمة لكل من: الأسرة المثالية، وأكبر متسابق، وأصغر متسابق، وأكثر مؤسسة حكومية داعمة للسباق من حيث أعداد المشاركين، وجائزة أفضل تغطية إعلامية، وجائزة أفضل جالية مشاركة.