"الصحة" تكشف عن أجندتها لمستقبل الرعاية الصحية

الشارقة 24:

انطلاقاً من توجهات حكومة دولة الإمارات والأجندة الوطنية 2021، والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراَ على مستوى العالم، كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أجندتها لمستقبل الرعاية الصحية في كل مرافقها ومناطقها الطبية في الدولة، وذلك في إطار فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2018 الذي انطلق في دولة الإمارات مطلع شهر فبراير الحالي، تحت شعار "الابتكار يبدأ بك"، لتعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع وترسيخ مكانته، ليكون ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، بينما انطلقت فعاليات شهر الابتكار في مركز التدريب والتطوير بدءاً من 12 فبراير وتستمر لغاية 21 من الشهر الحالي تحت شعار "اكسبو الابتكار الصحي".

هذا وصرح معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ أن شهر الإمارات للابتكار موعد سنوي على أجندة المستقبل في دولة الإمارات، ومنصة مستدامة للريادة وفق مساقات الاستراتيجية الوطنية للابتكار"، التي أطلقتها القيادة الرشيدة، بهدف جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، في إطار تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ورحلتنا الفريدة نحو مئوية الإمارات 2071 لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وتجسيد توجهات الحكومة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، على استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تنطلق من الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في رسم إطار وطني استراتيجي للابتكار، والانتقال إلى مرحلة مجتمع واقتصاد المعرفة لخدمة المجتمع والارتقاء في مؤشر السعادة العالمي، وتحقيق رؤيتها بترسيخ نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد، لتكون خارطة الطريق إلى إنشاء حاضنات ومختبرات ابتكار في مجالات الخدمات الصحية والعلاجية، باستخدام التكنولوجيا الذكية والجراحة الروبوتية والذكاء الاصطناعي وتقنية "بلوك تشين"، إضافة إلى تطوير مراكز البحث في الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية، وخلق شراكات محلية وعالمية، لتنمية قطاع الأبحاث السريرية وفق أرقى الممارسات الأخلاقية، وتحصين المجتمع من الأمراض السارية وغير السارية.

من جانبه قال سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، رئيس لجنة الابتكار، نعمل على أن تكون وزارة الصحة ووقاية المجتمع بيئة مؤسسية محفزة للابتكار والبحث والتطوير ذات بنية تحتية تكنولوجية داعمة للابتكار والتميز واستقطاب شراكات استراتيجية مع أرقى مراكز الأبحاث الطبية والاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية المبتكرة وتوفير نظام صحي بمعايير عالمية لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في القطاع الصحي.