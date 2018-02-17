مستشفى الجامعة بالشارقة يشارك في مؤتمر حول طب الأطفال

الشارقة 24:

في محاولة للحد من وفيات الأطفال وحديثي الولادة التي تصل إلى نحو سبعة آلاف حالة يومياً في العالم لمن هم دون 28 يوماً، ناقش أطباء وخبراء بالرعاية الصحية سبل تسريع وتيرة التقدم في جهود إنقاذ حديثي الولادة والأطفال، وذلك خلال مؤتمر دولي حول طب الأطفال ورعاية حديثي الولادة، عُقد مؤخراً في دبي، واختتمت أعماله في التاسع من فبراير الجاري.

وشارك مستشفى الجامعة بالشارقة في المؤتمر بوفد ترأسه البروفيسور حكم ياسين، إلى جانب أكثر من 400 مشارك من مختلف أنحاء العالم.

وسلط المشاركون الضوء، على أهمية مختلف وسائل التنفس والإدارة السليمة للعلاج بالمضادات الحيوية، والتي تلعب دوراً رئيسياً في زيادة معدلات بقاء حديثي الولادة على قيد الحياة. كما تناول المشاركون حالات العدوى والأمراض الجلدية وإدارة الرعاية المركزة لحديثي الولادة، وفقر الدم واللقاحات ومختلف طرق إدارة هذه الحالات لحديثي الولادة والأطفال، إضافة إلى السمنة وأثرها على الصحة العقلية للأطفال.

وقال البروفيسور حكم ياسين رئيس وفد مستشفى الجامعة: "باتت رعاية الأطفال وحديثي الولادة أكثر تخصصاً خلال السنوات الماضية، وبذلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً خاصة في هذا الإطار للارتقاء بهذا القطاع. وجاء هذا المؤتمر ليوفر المنصة المناسبة للاطلاع على آخر التطورات والمنهجيات في مجال صحة الأطفال وحديثي الولادة، وتضمن نقاشاً مركزاً توصل المشاركون خلاله إلى خطة عمل للتصدي للتحديات التي تواجه صحة الأمومة والطفولة في منطقتنا وخارجها، وإننا على ثقة بأن نتائج هذا المؤتمر كانت محفزة ومجزية، وأود أن أعرب عن خالص تقديري للجنة المنظمة على الجهود الدؤوبة التي بذلوها في إقامة هذه الفعالية بالغة الأهمية".

وركزت جلسات المؤتمر التي تواصلت على مدى يومين، على دور التكنولوجيا الحديثة في صياغة مستقبل صحة الأطفال وحديثي الولادة، وتضمنت أعماله أكثر من عشر جلسات متنوعة وأربع ورش عمل. وتناولت الجلسات مواضيع التنفس الاصطناعي لحالات الالتهاب الرئوي عدم تشخيص مشكلة تواجه حديثي الولادة"، وإدارة الفيروس الخلقي المضخم للخلايا، والنهج العلاجية للكائنات المقاومة للأدوية المتعددة، والحد من استخدام المضادات الحيوية في وحدة العناية المركزة بحديثي الولادة، والتأثيرات البيئية على صحة الأطفال، و"فيتامين "د" أكثر من مجرد فيتامين، وغيرها.