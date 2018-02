"الصحة" تصدر 6 تعاميم لسحب منتجات تحوي مواد دوائية محظورة

الشارقة 24:



أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 6 تعاميم إلى الهيئات المعنية لسحب أغذية أطفال رضع لوجود احتمالية أن تكون ملوثة بميكروب السالمونيلا، وحسب طلب الشركة المنتجة والتحذير من استخدام المنتجات غير معتمدة للإقلاع عن تعاطي المواد المخدرة، والتحذير من مستحضرات تجميل تحتوي نسبة عالية من مادة الزئبق ومستحضر عشبي لتخفيف الوزن، ومكملات غذائية تسبب ارتفاع في ضغط الدم ومستحضرات لتبييض البشرة، وطلبت الوزارة من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتجات المذكورة من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها، في حال توفرها، علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.



وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، أن الوزارة، وفي إطار استراتيجيتها لبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية والدوائية وفق المعايير العالمية، وتوفير إطار تشريعي وحوكمة وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، تحرص على ترصد ومراقبة كل المنتجات الدوائية والصيدلانية والمكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي، وتواظب على تحذير وتنبيه أفراد المجتمع بعدم استخدام هذه المنتجات المغشوشة مع مطالبة الجهات المختصة بمنع استيرادها مع سحبها من الأسواق في حال اكتشاف تواجدها بالدولة.



وحثّ المتضررين من هذه المنتجات المغشوشة على ضرورة تبليغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية الرسمية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وفي حال حدوث أي أعراض جانبية ملئ الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR، والمتوفرة على الموقع الإلكتروني http://www.cpd-pharma.ae أو الاتصال على العناوين التالية: هاتف: 2301448 -04 أو فاكس2301947 -04 أو البريد الإلكتروني pv @moh.gov.ae أو الهاتف المجاني 80011111.



سحب أغذية أطفال رضع لاحتمالية أن تكون ملوثة بميكروب السالمونيلا



وأشار إلى التعميم الصادر بسحب أغذية الأطفال من إنتاج الشركة الفرنسية LACTALIS International. الحاقاً للتعميم رقم "15247" لسنة 2017، علماً بأن الشركة المصنعة قد قامت بالمطالبة بالسحب الطوعي لجميع تشغيلات المنتج، والتي تشمل أغذية الأطفال الرضع التي تمت تعبئتها في مصنع كراون "Craon"، وذلك لاحتمالية كونها ملوثة بميكروب السالمونيلا "Salmonella Agona"، والذي يتسبب في حدوث الحمى والإسهال، مع الإشارة إلى أن المنتج تحت قيد التسجيل في إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وطلب من الوكيل المعتمد سحب جميع التشغيلات للمنتج المذكور من أسواق الدولة، وعلى جميع مستخدمي المنتج التوقف عن استخدامه بناء على القرار الوزاري رقـم 366 لسنة 2010، بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية.



تحذير من استخدام منتجات غير معتمدة للإقلاع عن تعاطي المواد المخدرة في ادعاءات مخادعة



ولفت الأميري إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ولجنة التجارة الفدرالية الأميركية قد حذروا المسوقين والموزعين لـ 12 منتجاً تحمل ادعاءات مخادعة حول قدرتها على المساعدة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، حيث أن تسويق وبيع هذه المنتجات يتم بطرق غير قانونية وقد تكون هذه المنتجات غير آمنة وغير فعالة، وقد تحتوي على مكونات أو ملوثات ضارة غير معروفة.



فيما يلي قائمة بالمنتجات المسحوبة والشركات المنتجة:



Opiate Freedom Center Opiate Freedom 5-Pack”), U4Life, LLC (“Mitadone”), CalmSupport, LLC (“CalmSupport”), TaperAid (“TaperAid” & “TaperAid Complete”), Medicus Holistic Alternatives LLC (“Natracet”), NutraCore Health Products, LLC (“Opiate Detox Pro”), Healthy Healing, LLC (“Withdrawal Support”), Soothedrawal, Inc. (“Soothedrawal”), Choice Detox Center, Inc. (“Nofeel”), GUNA, Inc. (“GUNA-ADDICT 1”), and King Bio, Inc. (“AddictaPlex”).



علماً أن جميع هذه الشركات تستخدم المواقع الإلكترونية وتروج بأن منتجاتها "تعالج" أو "تمنع حدوث الأمراض"، وتحمل ادعاءات مخادعة، لذلك طلب سحب المنتجات المذكورة أعلاه من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها، في حال توفرها، علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.



تحذير من استخدام مستحضرات تجميل لثبوت احتوائها على نسبة عالية من مادة الزئبق



ولفت إلى استلام الوزارة تحذيراً من بلدية دبي بخصوص سحب 3 منتجات صينية من مستحضرات التجميل، تستخدم ككريم تبييض وإزالة البقع، وذلك لثبوت احتوائها على نسبة عالية من مادة الزئبق المحظورة عالمياً بعد تحليل عينات من المنتجات في مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي.



وهذه المنتجات هي · Yalan Cream· Slimming Body Capsule Plus · Hao Meng Specific Wipe Off Fleck Cream، علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.



تحذير من مستحضر عشبي لتخفيف الوزن لاحتوائه على مواد دوائية تسبب ارتفاع في ضغط الدم



وتضمن تحذيراَ من استخدام المنتج Tarty Slim Plus Capsules للشركة التايلندية Rawinnipa، حيث قام قطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بتحليل المنتج المذكور أعلاه، والذي يستخدم كمستحضر عشبي لتخفيف الوزن، وتبين احتوائه على مواد دوائية غير معلن عنها، وهما مادتا Sibutramine-Desmethylsibutramine، حيث أن مادة sibutramine قد تسبب ارتفاع في ضغط الدم ومعدل نبضات القلب في بعض المرضى، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً للمرضى المصابين بأمراض القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو السكتة الدماغية، لذلك يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج المذكور من الأسواق ومنع تداوله واستيراده، في حال توفره، علماً بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.



تحذير من استخدام مكملات غذائية تتسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم



وأشار إلى استلام الوزارة تحذيراً من دائرة الصحة أبوظبي بخصوص المنتج Golden Bull Capsules للشركة الإيطالية: Don Vigaron الذي يستخدم كمكمل غذائي للرجال، حيث أظهرت نتائج التحاليل على احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي مادة sildenafil، علماً بأنها قد تتسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون، وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات، لذا تم المطالبة بسحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واستيراده، في حال توفره لديكم، علماً بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.



تحذير من استخدام مستحضرات لتبييض البشرة تحتوي على مكونات أو ملوثات ضارة



وحذر من مجموعة مستحضرات لتبييض البشرة للشركة المصنعة Flawless Beauty، والتي تباع على الموقع الإلكتروني www.flawlessbeautyandskin.com حيث أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية والشركة المصنعة قد قامت بسحب جميع منتجات الجلوتاثيون والمستخدمة كمنتجات لتبييض لون البشرة، ويتم تسويقها إما بمفردها أو مع حقن فيتامين C والمياه المعقمة، وذلك لأن تسويق وبيع هذه المنتجات تتم بطرق غير قانونية وقد تكون غير آمنة وغير فعالة، وقد تحتوي على مكونات أو ملوثات ضارة غير معروفة، فيما يلي قائمة بالمنتجات المسحوبة:



1. Relumins Advanced Glutathione kits w/ 900mg vials



2. Relumins Advanced Glutathione kits w/ 1500mg vials



3. Relumins Advanced Glutathione kits w/ 3000 vials



4. Relumins Vitamin C Solvent ampules



5. Tatiomax Gluatathione Whitening kits w/ 1400mg vials



6. Saluta Glutathione Whitening kits w/ 600mg vials



7. Saluta Glutathione Whitening kits w/ 1200mg vials



8. Saluta Glutathione Whitening kits w/ 1800mg vials



9. Laroscorbine Platinum Vitamin C with Collagen – 1100mg



10. Tationil Glutathione Whitening 10 vial kits



11. Tationil Glutathione Whitening (5 sets of 10 vial kits)



12. Laennec Human Placenta Whitening kits – 2ml vials



13. Reiki Glutathione Whitening kits



14. TAD Glutathione Whitening kits w/ 600mg vials



15. TP Drug Laboratories Vitamin C ampules



16. Sterile water ampules



17. Ling Zhi capsules



علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإنما حرصاً على سلامة المرضى ارتأت الوزارة إبلاغ الجهات المعنية على مستوى الدولة في شأن منع دخول هذه المنتجات للدولة، وسحبها في حال اكتشاف وجودها بالدولة وتوعية أفراد المجتمع بأهمية عدم الالتفات لمثل هذه الادعاءات والامتناع عن شراء مثل هذه المنتجات من خلال المواقع الإلكترونية.