"القافلة الوردية" تتوج جهودها في مكافحة سرطان الثدي بإنجاز جديد

الشارقة 24:

تعقد اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وبأهمية الكشف المبكر عنه، في الساعة العاشرة من صباح الإثنين المقبل، مؤتمراً صحافياً في مطعم المنزه في واجهة المجاز المائية، للكشف عن إنجاز جديد يتوج 7 أعوام من الجهود المتواصلة لمكافحة سرطان الثدي، كما تستعرض اللجنة برنامج فعاليات مسيرة القافلة الثامنة، التي تنطلق في 28 فبراير وتستمر حتى 6 مارس المقبل.

ويشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من الإعلاميين وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية الراعية والداعمة، وممثلين عن الكوادر الطبية والفرسان المشاركين في المسيرة الثامنة، كما سيتم الكشف عن البرنامج الخاص بمحاور مسيرة القافلة لعام 2018، وهي: (الفرسان، والعيادات المتنقلة، والفعاليات).



ونجحت القافلة الوردية منذ انطلاقتها في عام 2011 في تعزيز الوعي بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتعريف بمخاطر هذا المرض في مختلف مناطق دولة الإمارات، وأسهمت نشاطاتها في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تدور حول المرض، ودعم المصابين به وأفراد أسرهم، ولعبت القافلة الوردية دوراً كبيراً في الحد من انتشار مرض سرطان الثدي ووصوله إلى المراحل المتقدمة عبر الفحوصات المجانية التي تسهم في حماية أرواح الكثير من المواطنين والمقيمين، ووفرت خلال الأعوام السبعة الماضية خدمات الفحص المبكر لـ 48 ألفاً و873 شخصاً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية في الدولة، منهم 9643 رجلاً.