الصين تسجل أول إصابة بشرية بـ "إتش7إن4" المسبب لإنفلونزا الطيور

الشارقة 24 – رويترز:

سجلت الصين أول حالة إصابة بشرية بالسلالة "إتش7إن4" من فيروس إنفلونزا الطيور، لامرأة في إقليم ساحلي بشرق البلاد لكنها تعافت.

وتتزايد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في فصل الشتاء.

وقال مركز الوقاية الصحية التابع لحكومة هونج كونج في بيان في وقت متأخر، الأربعاء، إن اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة في البر الرئيسي الصيني أبلغته بالحالة.

وقالت حكومة هونج كونج نقلاً عن اللجنة، إن هذه هي أول إصابة بشرية بالسلالة "إتش7إن4" في العالم.

وكانت الحالة لامرأة تبلغ من العمر 68 عاماً في إقليم جيانغسو ظهرت عليها الأعراض في 25 ديسمبر، ونقلت إلى المستشفى في الأول من يناير، وخرجت في 22 يناير.