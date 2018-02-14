تدشين أول مركز متنقل لإنعاش القلب في الدولة

الشارقة 24 – وام:



دشن أطباء الإمارات "مركز الإنعاش القلبي المتنقل" في بادرة تعد الأولى من نوعها في الدولة بهدف زيادة الوعي المجتمعي بأهم أسباب السكتة القلبية وأفضل سبل العلاج والوقاية، إضافة إلى التدريب على آلية إنعاش حالات توقف القلب المفاجئ.



يأتي التدشين تزامنا مع "شهر الإمارات للابتكار" وبمبادرة مشتركة من زايد العطاء والمجلس الإماراتي للإنعاش القلبي وبرنامج الإمارات للجاهزية المجتمعية "جاهزية".



وقال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس المجلس الإماراتي للإنعاش القلبي - خلال تدشينه الرسمي للمركز - إن المركز متنقل ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية ويستهدف الطاقم الطبي والممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع ويتضمن التدريب باستخدام تكنولوجيا المحاكاة على كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي والاستمرار والطرق السليمة الواجب إتباعها لإنقاذ الشخص المصاب وكيفية التعامل والاستجابة السريعة مع الإصابات المختلفة التي تتطلب الإنعاش القلبي الرئوي العاجل.



من جهته أشار الدكتور عبدالله شهاب رئيس الجمعية الإماراتية للقلب المدير التنفيذي لأطباء الإمارات إلى أهمية المركز نظرا لأن نسبة بقاء مرضى السكتات القلبية على قيد الحياة لا تتجاوز 5% في حال عدم توفير الإنعاش القلبي الفوري للمريض، فيما سترتفع إلى 65 % في حال الإنعاش القلبي الفوري للمريض.