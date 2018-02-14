"الصحة" توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الأوروبي للإنعاش

الشارقة 24:

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم وتعاون مع المجلس الأوروبي للإنعاش، في مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة في إمارة الشارقة، بهدف تطوير فرص التعاون بين الطرفين، والاستفادة من خبراتهما لتعزيز صحة مجتمع الإمارات، من خلال دعم وتوفير التعليم والتدريب ومصادر التعلم الصحي بأعلى المعايير العالمية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة السيد صقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير ومن جانب المجلس الأوروبي للإنعاش، الدكتور جيري نولان رئيس المجلس.



وأكد سعادة عوض صغيّر الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أهمية إبرام مذكرة التفاهم مع المجلس الأوروبي للإنعاش لتوفي التعليم والتدريب ومصادر التعلم الصحي توافقاً مع استراتيجية الوزارة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في دولة الإمارات وتعزيز صحة المجتمع، من خلال دعم وتوفير التعليم والتدريب ومصادر التعلم الصحي بأعلى المعايير العالمية، ودعم تقدم البحث العلمي في القطاع الصحي بما يضمن التأهيل المستمر لكوادر الوزارة سعياً لمواكبة أفضل الممارسات الصحية والإدارية عالمياً بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية.



وقال سعادته: "نتطلع قُدماً إلى تعزيز أطر التعاون والشراكة مع المؤسسات الصحية الأوروبية المتخصصة لتأهيل كوادرنا الطبية والفنية وتبادل المعلومات والأفكار الابتكارية مع الخبراء والمختصين، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة نحو الابتكار في تحسين العمليات والخدمات، وتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة تفوق التوقعات من أجل مجتمع سعيد واستكمال القدرة المؤسسية لتفعيل مركز تدريب صحي بمعايير عالمية.



وأشار صقر الحميري إلى أهمية مذكرة التفاهم في تنسيق الجهود المشتركة والتعاون في عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل محلية وإقليمية ودولية حول الإنعاش، والتعاون في المشاريع البحثية المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالإنعاش، بالإضافة إلى التعاون في برامج التوعية العامة والتثقيف العام المتعلقة بالإنعاش والإسعافات الأولية، بهدف تبوؤ دولة الإمارات مركزاً متقدماً في تبادل المعرفة والمهارات والبحوث المتعلقة بالإنعاش، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والفعاليات والتعاون في مجال الأنشطة البحثية، والسريرية، وتبادل التقنيات المبتكرة.

ويشمل نطاق عمل مذكرة التفاهم إجراء دورات المجلس وفقاً للمبادئ التوجيهية والقواعد والكتيبات واستخدام المواد التعليمية المناسبة للمتعلمين والمدربين، ودعم تطوير مدربين مرتبطين بالوزارة في مختلف الدورات التي يقدمها المجلس، وفقاً لاحتياجات التدريب وضمان الجودة. فضلاً عن تبادل المعرفة ومواكبة أحدث التطورات في مجال البحوث والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية؛ المتعلقة بعلم الإنعاش، والممارسة السريرية، والتعليم.



كما تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم توطين المواد التعليمية والمبادئ التوجيهية، لتحسين المواءمة مع الاحتياجات الثقافية والتنظيمية في الإمارات، وتقديم الدعم العلمي والتعليمي لصياغة إرشادات وتوجيهات إنعاش محلية، وتوفير الخبرة الفنية والتعليمية لتطوير برامج الإنعاش والإسعافات الأولية لطلاب المدارس، وتقديم الدعم للوزارة في تحديد الأولويات البحثية والتعليمية في مجال الإنعاش، لتصبح دولة الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع مساهماً نشطاً في الأنشطة العلمية والتعليمية للإنعاش على المستوى العالمي.