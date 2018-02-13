افتتاح عيادات متخصصة لعلاج كبار السن من اللاجئين الروهينغا

الشارقة 24 – وام:

افتتح أطباء الإمارات عيادات تخصصية لعلاج كبار السن من اللاجئين الروهينغا في مستشفى زايد الإنساني للتخفيف من معاناتهم من خلال توفير أفضل معايير الرعاية الصحية، وذلك بإشراف فريق طبي تطوعي إماراتي بنجلادشي، وبمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية، ومؤسسة الأمل للطفولة والأمومة البنجلادشية، في نموذج مميز للشراكة الإنسانية في مجال العمل الطبي الإنساني الميداني.

وتهدف عيادات كبار السن إلى تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمسنين من اللاجئين، من خلال الكوادر المتخصصة والتجهيزات الطبية المتطورة هي الأولى من نوعها في مخيمات اللاجئين الروهينعا.

ويأتي افتتاح العيادات التخصصية لكبار السن في المستشفى الإماراتي الإنساني استكمالاً للمبادرات الإنسانية لزايد العطاء، والتي استطاعت أن تقدم حلولاً واقعيةً لمشاكل صحية من خلال سلسلة من العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية المتحركة لزايد العطاء والمنتشرة في عدة دول.