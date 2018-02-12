350 طبيباً يناقشون مستجدات "أمراض القلب والأوعية الدموية" في مؤتمر مستشفى كلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

تحت شعار "الآفاق الجديدة في طب أمراض القلب والأوعية الدموية"، نظمت مستشفى كلباء وتحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤتمرا طبيا حاشدا لمناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في هذا السياق.

المؤتمر الذي عقد بفندق كونوكرد بمدينة الفجيرة، شهد مشاركة كبيرة من الأطباء والفنيين والإداريين من مستشفيات عدة من مختلف إمارات الدولة؛ كان أبرزها مستشفيات الشيخ خليفة بن زايد في أبوظبي ورأس الخيمة وأم القيوين، إضافة إلى كليفلاند كلينيك ومستشفى الفجيرة، ومستشفيات الشرق وثومبي بعجمان والفجيرة.

وقال سعيد الوالي مدير مستشفى كلباء إن المؤتمر يأتي ضمن خطة فعاليات المستشفى، واستراتيجية وزارة الصحة والمجتمع الرامية لتسليط الضوء على أحدث التقنيات الجراحية والوسائل العلاجية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الوالي أن مثل هذه المؤتمرات تهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات بين الكادر الطبي والفني للعاملين بقطاع الصحة للارتقاء بمهاراتهم، فضلا عن مواكبة التطورات العلمية المتسارعة، بما ينعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للجمهور والمتعاملين.

من جانبه قال الدكتور محمد صلاح مصيلحي استشاري ورئيس وحدة أمراض القلب بمستشفى كلباء، رئيس المؤتمر، أن أكثر من 350 استشاريا وطبيبا شاركوا في المؤتمر.

وأضاف مصيلحي أن المؤتمر وعبر أوراق علمية تخصصية، سلط الضوء على أحدث علاجات هبوط عضلة القلب، والذبذبة الأذنية في القلب بعد توسيع الشرايين، وأمراض ضغط الدم، وتطورات العلم في توسيع الشرايين التاجية بالقسطرة.

كما ناقش الحضور مستجدات استخدام الموجات الصوتية والأشعة المقطعية على القلب، وتمحورت توصيات المؤتمر حسب ما أفاد رئيس وحدة أمراض القلب بمستشفى كلباء حول ضرورة التشخيص المبكر لأمراض القلب، وتعزيز أهمية الوقاية قبل المضاعفات، واستخدام بعض التقنيات الجراحية والدوائية الحديثة في علاجات الرفرفة الأذنية، ومرض عضلة القلب، ومنع التخثر وانزيمات الجلطات القلبية.