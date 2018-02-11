هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب كوريا الجنوبية

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب كوريا الجنوبية صباح الأحد.

وكان مركز الزلزال يقع بالقرب من مدينة بوهانج الساحلية، على بعد حوالي 170 كيلومتراً جنوب شرق بيونج تشانج المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الحالية.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية أن الزلزال كان هزة ارتدادية لزلزال بلغت قوته 5.4 درجة ضرب بوهانج في نوفمبر الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.