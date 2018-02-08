"الصحة" تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين لشهر فبراير 2018

الشارقة 24:

بادرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإعلان عن تفاصيل "برنامج الأطباء الزائرين" خلال شهر فبراير 2018، لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى، إلى كل من مستشفى الفجيرة ومستشفى القاسمي ومستشفى خورفكان، في مجال خبراتهم المختلفة ومنها أمراض روماتيزم الأطفال وجراحة الأعصاب وجراحة العمود الفقري وأمراض الجهاز الهضمي للأطفال والغدد الصماء للأطفال وطب الأطفال حديثي الولادة وطب عيون الأطفال.



الدكتور هواشيو سبراغ إيوستيس هو استشاري عيون الأطفال في المنظمة الصحية أوكسنر، أكبر منظمة غير ربحية للرعاية الصحية في منطقة نيو أوليانز في الولايات المتحدة، حصل على شهادة الطب وأكمل تدريبه في طب العيون في جامعة ولاية لويزيانا في نيو اورليانز، بعدها حصل على الزمالة في طب عيون الأطفال والحول في المراكز المتخصصة في الولايات المتحدة وكندا، وهو مجاز من البورد الأميركي في طب العيون وتشمل مجالات خبرته: الحول، واعتلال الشبكية المبكر، إعتام عدسة العين لدى الأطفال، والمشاكل الانكسارية، حيث سيقوم الدكتور بزيارة مستشفى القاسمي خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير 2018.



الدكتور مايكل ليفين هو رئيس شعبة الغدد الصماء والمدير الطبي لمركز صحة العظام في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا - الولايات المتحدة الأميركية، تخرج من كلية الطب بجامعة دريكسل - فيلادلفيا، وأكمل الإقامة في مستشفى جونز هوبكنز، بالتيمور ثم تابع زمالة مزدوجة في الغدد الصماء وعلم الوراثة في المعهد الوطني للصحة في ماريلاند، وتشمل مجالات خبرته، أمراض الغدد الصماء التي تؤثر على العظام، وخاصة هشاشة العظام، أمراض الغدة الدرقية، الكساح وأمراض العظام الوراثية، حيث سيقوم الدكتور مايكل ليفين بزيارة مستشفى القاسمي في تاريخ 18 إلى 22 فبراير 2018.



الدكتور كيفن ديسارت ويعمل حالياً المدير الطبي المشارك في وحدة العناية المركزة للرضع - حديثي الولادة، وطبيب في قسم حديثي الولادة في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، أكمل دراسة الطب في جامعة هانمان، وأكمل إقامته في جامعة توماس جيفرسون ومستشفى دوبونت للأطفال، فيلاديلفيا - الولايات المتحدة الأميركية، تابع الزمالة في طب الأطفال حديثي الولادة من جامعة توماس جيفرسون ونظام الرعاية الصحية كريستيانا، ويلمينغتون وتشمل مجالات خبرته، أمراض الرئة حديثي الولادة في كل من الرضع الخدج والمرضى الخدج، سيقوم الدكتور كيفن ديسارت بزيارة مستشفى الفجيرة في 25 و26 فبراير 2018.



الدكتورة كاثلين سوليفان رئيسة شعبة المناعة في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا أكملت دراسة الطب والإقامة في جامعة كاليفورنيا - سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأميركية، تابعت الزمالة في علم المناعة والروماتيزم في مستشفى جونز هوبكنز - الولايات المتحدة الأميركية، وتشمل مجالات خبرتها: علم الوراثة من مرض الذئبة الحمراء، رعاية المرضى المصابين بعجز المناعة، وحماية المرضى الضعفاء مناعياً، وقامت مؤخراً الدكتورة كاثلين سوليفان بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والأطفال ومستشفى الفجيرة.



الدكتور جانغ جي سو هو استشاري جراحة الأعصاب في قسم الجراحة والأعصاب، مستشفى سوون نانوري في كوريا الجنوبية، أكمل دراسة الطب في جامعة تشوانغ-أونغ، كوريا الجنوبية وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من الجامعة نفسها وتشمل مجالات خبرته: تشوهات العمود الفقري وجراحات العمود الفقري، وكان الدكتور جانغ جيسو قد زار مؤخراً مستشفى القاسمي ومستشفى الفجيرة.



الدكتور لي كيون استشاري متخصص في جراحة العمود الفقري في قسم جراحة الأعصاب في مستشفى انشيون نانوري للعمود الفقري، كوريا الجنوبية، أكمل دراسة الطب وماجستير في جراحة الأعصاب في كلية غاتشون الطبية، كوريا الجنوبية وتشمل مجالات خبرته: جراحة العمود الفقري، تضيق العمود الفقري وعدم الاستقرار وجراحة العمود الفقري بالمنظار، وقد قام مؤخراً بزيارة مستشفى القاسمي ومستشفى الفجيرة.

الدكتور عاصم مقبول هو حاصل على بورد معتمد لأمراض الجهاز الهضمي للأطفال وبورد التغذية المعتمدة وبورد في شعبة أمراض الجهاز الهضمي، الكبد والتغذية في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، وهو أيضاً المدير المشارك لمركز تشوب لاضطرابات البنكرياس، أكمل دراسة الطب في جامعة جورج واشنطن، واشنطن دي سي وأكمل الإقامة في طب الأطفال في مستشفى الأطفال في ميشيغان، ديترويت وتابع زمالة في أمراض الجهاز الهضمي للأطفال والتغذية في مستشفى جون هوبكنز، بالتيمور وبحوث التغذية في كلية بلومبرج للصحة العامة، جامعة جون هوبكنز، بالتيمور، وتشمل مجالات خبرته، أمراض الجهاز الهضمي العامة، والقضايا الغذائية والنمو، أمراض البنكرياس، التهاب البنكرياس، قصور البنكرياس، التليف الكيسي، الفشل في النمو، والتغذية واضطرابات البلع، مرض ارتجاع المريء، وقد قام مؤخراً بزيارة مستشفى خورفكان.