"مواصفات" تستعرض منظومة الاعتماد الوطني وأهميتها في دقة وكفاءة النتائج الطبية

الشارقة 24:

استعرضت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، ممثلة في إدارة الاعتماد الوطني، خلال مشاركتها في مؤتمر "ميدلاب" الدولي، المتخصص في علم الفحوصات والمختبرات والمعدات والتشخيص، دور منظومة الاعتماد في تعزيز رؤية الدولة والأجندة الوطنية 2021، وكيفية ضبط آليات جميع المنشآت والخدمات الطبية العامة والخاصة في الدولة، ودور الهيئة كجهة اعتماد وطنية في تحقيق هذه الرؤية.

وقالت الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني في الهيئة، إن المختبرات الطبية تشكل نحو 70% من التأثير في اتخاذ القرار الطبي، فالعلاقة بين الفحوصات والتقارير التي تصدر عنها، والقرار الطبي الذي يتخذه الطبيب بناء عليها، تعد من المؤثرات الجوهرية في سلامة اتخاذ القرار الطبي، وبما أن الطبيب يبني قراره بناء على هذه الفحوصات فليس هناك مجال إلا بالتأكد من دقة نتائج هذه الفحوصات".

وشرحت العامري أنه "ولكي نتأكد من دقة النتائج الخاصة بالمختبرات الطبية، فعلينا أن نخضعها إلى نظام معايرة وفق أعلى المعايير العالمية المعمول بها، وهو الدور المنوط بإدارة الاعتماد الوطني، وكون الأجندة الوطنية تتضمن محاور تتعلق بالصحة والسلامة وحقوق المستهلك واستدامة الخدمات، فنحن نعمل جاهدين من أجل ضمان اعتماد جميع المنشآت والخدمات الصحية العامة والخاصة في الدولة".

وأوضحت أن "إدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، تعمل بصورة مباشرة من أجل تحقيق رؤية الحكومة في هذا القطاع المهم، من خلال اعتماد المختبرات الطبية، والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والتأكد من المعايير الوطنية في مختبرات الفحص والمعايرة، وبصورة غير مباشرة عن طريق توفير البنية التحتية التي تدعم صحة وكفاءة المختبرات الطبية".