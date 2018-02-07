بعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين تشارك في "مؤتمر الصحة العربي"

الشارقة 24 – وام:

شاركت لجنة "بعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين" في "مؤتمر الصحة العربي"، الذي اختتم مؤخراً في دبي ضمن نشاطاتها الهادفة لاستقطاب الأطباء المواطنين المتميزين في مجال الطب والصيدلة والتمريض وإدارة المستشفيات.

ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بإتاحة الفرصة أمام الأطباء الإماراتيين المتميزين للدراسة والتدريب في أفضل المستشفيات وفي المراكز العلمية والبحثية الرائدة حول العالم.

كما تأتي المشاركة لتفعيل برنامج بعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين من خلال المشاركة في المؤتمرات الطبية والفعاليات الصحية التي تتم داخل الدولة، إذ تعدّ المشاركة فرصة لإنشاء علاقات وشراكات جديدة مع مؤسسات طبية عالمية مرموقة، بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع كليات الطب بالدولة.

يذكر أن "مبادرة بعثة رئيس الدولة" للأطباء المتميزين التي انطلقت بالتعاون مع مؤسسة خليفة الإنسانية و"مركز أم دي أندرسون" و"مايو كلينك"، تهدف إلى توفير كوادر طبية إماراتية مؤهلة عالمياً يساهمون في تلبية حاجة القطاع الصحي بالدولة.