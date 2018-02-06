جمعية أصدقاء السكري تطلق حملة "البطل الخارق سعيد"

الشارقة 24:

أطلقت جمعية أصدقاء السكري، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، حملتها التوعوية السنوية "البطل الخارق سعيد"، التي تهدف من خلالها إلى توعية طلبة مدارس إمارة الشارقة بكيفية الوقاية من مرض السكري، وتشجيعهم على أنماط الحياة الصحية وممارسة الرياضة.

وتتضمن الحملة تنظيم جولة تثقيفية تشمل عدداً من المدارس الحكومية في إمارة الشارقة، خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل، يقوم خلالها أخصائيون ومثقفون صحيون بإلقاء محاضرات عن مرض السكري، وتوزيع كتيبات توعوية على الطلاب، وتعريفهم بالحملة وأهدافها أثناء فترة الطابور الصباحي، مع تشجيعهم على تناول الأطعمة الصحية وممارسة التمارين الرياضية والحركية الخفيفة.

وقالت سعادة خولة الحاج، رئيس جمعية أصدقاء السكري: "نسعى بفضل دعم ورعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى تعزيز مستوى الوعي الصحي بين جميع فئات المجتمع، وخصوصاً بين طلبة المدارس لتثقيفهم حول مرض السكري وكيفية الوقاية منه، وتشجيعهم على أنماط الحياة الصحية التي تبعد عنهم كثيراً من الأمراض".

وتوجهت الحاج بالشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم، ومجلس الشارقة للتعليم، والمدارس المشاركة في الحملة، والرعاة والشركاء، من القطاعين العام والخاص، على تعاونهم المستمر مع الجمعية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإطلاق الحملات والبرامج التي لا تقتصر على الجانب التوعوي، وإنما تشمل أيضاً مساعدة مرضى السكري وعائلاتهم وتقديم الدعم لهم بكافة أوجهه.

وتشمل حملة "البطل الخارق سعيد" أيضاً تقديم فحوصات مجانية للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، تتضمن قياس نسبة السكر في الدم، وكتلة الجسم، ونسبة السمنة، وتقديم عروض فنية وترفيهية لضمان وصول رسائل الحملة وأهدافها إلى الصغار بطريقة سهلة وبسيطة ومفهومة، إضافة إلى بعض المسابقات الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي وتمكين الطلاب من فهم موضوع السكري بشكل صحيح.

وسيتم توزيع السيناريو المعتمد لمسرحية "البطل الخارق" التوعوية على جميع المدارس المشاركة في الحملة، ليتم تنفيذها وعرضها داخل كل مدرسة، ومن ثم تقوم اللجنة المشرفة على الحملة بتقييم الأداء والأثر التثقيفي للعروض المسرحية، واختيار أفضل ثلاثة منها، لتكريم المشاركين في تقديمها، وعرض المسرحية الحائزة على المركز الأول في الحفل الختامي للحملة.