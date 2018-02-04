إيمان راشد: الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به في العناية بالصحة

الشارقة 24:

أقامت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، صباح الأحد، مؤتمراً صحافياً في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، للإعلان عن الفعاليات التي ستنظمها خلال عام زايد، بمشاركة الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس، والتي تعمل جميعها على تعزيز الوعي الصحي وتوفير الدعم والعلاج اللازم للمرضى.

وحضر الحفل كل من سعادة خولة الملا، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي، ومحمد المشغوني، رئيس الاتصال الحكومي والإعلام في منطقة الشارقة الطبية، ومحمد عبدالرحمن الجروان، مساعد مدير منطقة الشارقة الطبية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الداعمة للصحة، وعدد كبير من موظفي الإدارة والمجلس الاستشاري، وممثلي المؤسسات والجهات الشريكة، والمتطوعين والمتطوعات، بالإضافة إلى جمع من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية.

وبعد أن تابع الحضور فيلماً قصيراً عن إدارة التثقيف الصحي والجمعيات الداعمة للصحة، ألقت سعادة إيمان راشد سيف كلمة أكدت فيها أن الإدارة تسعى خلال هذا العام من خلال الفعاليات التي ستنظمها إلى التأكيد على القيم الأصيلة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالاهتمام الإنسان، وتوفير كل الرعاية له كي يكون فرداً صالحاً يستفيد منه المجتمع، ويتطور على يديه الوطن.

وأكدت سيف أن إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة باتت نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً في العناية بصحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، عبر ما تقدمه لهم من توعية وتثقيف حول العديد من الأمراض، وما تشجعه فيهم من ضرورة ممارسة نمط الحياة الصحية، إضافة إلى ما توفره من خدمات ومرافق ومراكز ومنشآت صحية متعددة التخصصات تشمل كل إمارة ومدينة ومنطقة.

وأضافت: "بفضل الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أصبحت الإدارة من الجهات الرائدة في الحفاظ على الصحة العامة، من خلال نشر الثقافة الصحية السليمة بين أفراد المجتمع، ودعم ومساندة المرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، بالإضافة إلى تثقيف الجمهور حول الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها".

بعد ذلك استعرضت إيمان تركي، رئيس قسم البرامج في إدارة التثقيف الصحي أهم البرامج الرئيسية التي ستنظمها الإدارة هذا العام والفئات المستهدفة منها، ومن أبرزها: دورة "صحبتي" الهادفة إلى نشر التثقيف والتوعية الصحية بين الأقران، وبرنامج "صحة الموظف"، والحملة الإلكترونية التوعوية "خمسة أيام" لتعزيز ثقافة تناول خمس حصص من الخضار والفواكه يومياً، وحملة "صحة وسياحة" إضافة إلى المؤتمر السنوي السابع للإدارة.

وتناولت خولة الحاج، رئيس جمعية أصدقاء السكري، الأجندة الرئيسية للجمعية في عام زايد، والتي تركز على ثلاث مبادرات كبرى هي "الدائرة الزرقاء" بما تتضمنه من فحوصات واستشارات مجانية، وورش عمل توعوية، وفعاليات ترفيهة متنوعة، وكذلك مبادرة "وقاية وتعايش" الهادفة إلى توفير الرعاية الصحية لمرضى السكري ومتابعة الحالات الجديدة، إضافة إلى مبادرة "البطل الخارق - سعيد" لتوعية طلبة المدارس في إمارة الشارقة بمرض السكري.

وتحدثت أيضاً خلال المؤتمر الصحافي منى الحواي، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الكلى، متناولة مبادرات الجمعية خلال العام الجاري ومن أبرزها إطلاق مسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للكلى إلى جانب إنتاج فيلم توعوي ولوحة جدارية وزيارات للمرضى، ومبادرة "صحتي في رمضان" لتوعية الموظفين بكيفية الحفاظ على مستوى السكر وضغط الدم، و"حملة الماء" للتوعية بأهمية الماء والرياضة لصحة الكلى.

وألقت وحيدة عبد العزيز، رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، كلمة تناولت فيها أهم مبادرات الجمعية في هذا العام، والتي ستشمل على الماراثون السادس للجمعية تحت شعار "الحياة هي الحركة"، ويهدف إلى مشاركة أكثر من خمسة آلاف شخص، وحملة "علاجي بشمس بلادي"، إضافة إلى مبادرة "اليوم العالمي للمفاصل" التي تتضمن العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية المصاحبة.

وعرضت خولة راشد، المدير الإداري في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، الفعاليات الرئيسية للجمعية في عام زايد، ومنها "بورتاج الشارقة" الهادف إلى وضع حلول للصعوبات العلاجية التي تواجه الأطفال المصابين بالسرطان في الدول ذات الدخل المحدود والمتوسط، ومبادرة "عربة المرح"، وكذلك مبادرة "مبادرة لون عالمي" الرامية إلى تعزيز ثقة النساء المصابات بالسرطان في أنفسهن بالتركيز على أهمية كل من المظهر الخارجي والمضمون الداخلي لهن، كما ستشارك الجمعية في الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان التي تحمل شعار "40% حماية تعادل 40% شفاء"، إلى جانب النسخة الثامنة من مسيرة القافلة الوردية، والعديد من الفعاليات الأخرى.

واختتمت الدكتورة رقية فكري، نائب رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، مبادرات الجمعيات الداعمة للصحة في هذا العام، بتقديم عرض موجز عن أهم فعاليات الجمعية التي تشمل: تنظيم العديد من الزيارات المنزلية للأمهات المرضعات لتقديم النصح والإرشاد لهن، وعقد "ملتقى الأمهات" التوعوي التثقيفي، وإقامة العديد من الدورات التدريبية للمرشدات والمتطوعات، إضافة إلى منصات التوعية في المؤسسات العامة ومراكز التسوق، وإجراء دراسات لقياس مستوى وعي الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية.

وفي نهاية المؤتمر الصحافي قامت سعادة إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي بتقديم درع الإدارة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، تقديراً لجهوده في خدمة سكان الإمارة وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات الحياتية.

وستحتفل إدارة التثقيف الصحي والجمعيات الداعمة للصحة بالأيام الصحية العالمية على مدار العام، بتنظيم العديد من الفعاليات التثقيفية إضافة إلى التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وستشارك الإدارة في النشاطات التي تنظمها المؤسسات الحكومية والمدارس ورياض الأطفال، مثل المعارض، والمؤتمرات، والمهرجانات، والأيام الوطنية، كما ستعمل على إعداد دراسات متنوعة تخدم الجوانب الصحية والاجتماعية.