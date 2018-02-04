إدارة التثقيف الصحي بالشارقة تعرض مبادراتها خلال عام زايد

الشارقة 24 - محمود سليم:

قالت إيمان تركي، رئيس قسم البرامج في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، إن مبادرات الإدارة والجمعيات الداعمة للصحة، تهدف جميعها إلى الاستثمار في صحة المجتمع وتوعيته نحو حياة صحية آمنة، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وأضافت تركي في تصريحات لـ"الشارقة 24"، أن المؤتمر ضم الجمعيات الخمس الداعمة للصحة والتابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وأهم مبادراتها خلال هذا العام، وهي: أصدقاء مرضى الكلى، وأصدقاء مرض السكري، وأصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وأصدقاء مرضى السرطان، وأصدقاء الرضاعة الطبيعية.

وحضر الحفل سعادة خولة الملا، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي، ومحمد المشغوني، رئيس الاتصال الحكومي والإعلام في منطقة الشارقة الطبية، ومحمد عبدالرحمن الجروان، مساعد مدير منطقة الشارقة الطبية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الداعمة للصحة، وعدد كبير من موظفي الإدارة والمجلس الاستشاري، وممثلي المؤسسات والجهات الشريكة، والمتطوعين والمتطوعات، بالإضافة إلى جمع من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية.