"الصحة" تطلق الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان

الشارقة 24:

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان وذلك بالتعاون مع اللجنة الخليجية للتوعية بالسرطان في الأسبوع الأول من شهر فبراير تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام تحت شعار "40% وقاية -40% شفاء" بهدف رفع الوعي الصحي عن مختلف أنواع السرطان بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر لخفض وفيات أمراض السرطان وفق المؤشرات الوطنية وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وتتضمن الأنشطة حملة توعوية مجتمعية للتوعية والوقاية من السرطان في عدد من المراكز الصحية والمؤسسات الحكومية في الدولة من خلال تقديم محاضرات وورش عمل عن السرطان وتوفير الفحوصات والاستشارات الطبية، وتفعيل الرسائل والأفلام التثقيفية في وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة من خلال نشر رسائل توعوية خلال فترة الحملة عن أهمية الكشف المبكر للسرطان وتشجيع الأفراد على اتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط البدني وأيضاً تفعيل وسم #القرار_قرارك الخاصة بالحملة.

وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أهمية مشاركة دولة الإمارات في الحملة تفعيلاً للخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة السرطان 2010 – 2020 التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع الخليجي عن مرض السرطان وعوامل الاختطار المؤدية له، وتنسيق الجهود وتقديم خدمات متعددة الاختصاصات للوقاية من مرض السرطان والكشف المبكر وتقليل الإصابات والمعاناة والوفيات بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والأهلية ضمن مفهوم الشراكة في صحة المجتمع، وقال: "أدعو جميع مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين للتفاعل مع هذه الحملة والمشاركة الإيجابية من خلال الفعاليات الميدانية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار سعادته إلى مبادرات الوزارة للوقاية من أمراض السرطان مثل حملة "اطمئنان" ضمن المبادرتين المعتمدتين من مجلس الوزراء "الفحص الدوري الشامل" و"الكشف المبكر عن السرطان" في إطار استراتيجية الوزارة تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض من خلال رفع مستوى الوعي حول عوامل الاختطار المؤدية للإصابة بالسرطان، وأهمية الكشف المبكر في تحسين فرص الشفاء وإعداد وتنفيذ برامج وأنشطة توعوية مشتركة بالإضافة إلى التشجيع على اتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، وتفعيل البرامج الوطنية لمكافحة السرطان كمسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة.

من ناحيتها أوضحت الدكتورة فضيلة شريف، مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي بالوزارة، أن الحملة تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة في عدد من المراكز الصحية والمؤسسات للكشف عن سرطان عنق الرحم والقولون من خلال المحاضرات والفحوصات وتشجيع الأفراد على مراجعة أقرب مركز صحي.