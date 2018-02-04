"الصحة" تكرم الجهات الراعية لبرامج وأنشطة إدارة التثقيف والتعزيز الصحي

الشارقة 24:

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بإدارة التثقيف والتعزيز الصحي حفل تكريم للشركات الراعية لبرامج وأنشطة إدارة التثقيف والتعزيز الصحي لعام 2017، عقد الحفل بمركز التدريب والتطوير بالشارقة بحضور سعادة عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والدكتورة فضيلة محمد شريف مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي.

جاء حفل التكريم عرفاناً وتقديراً لمساهمتهم ومشاركتهم وجهودهم المستمرة في دعم برامج وأنشطة الإدارة، وتماشياً مع استراتيجية الوزارة في بناء علاقات وطيدة مع الشركاء لتفعيل قنوات اتصال فعالة ومباشرة ومنتظمة للحصول على الريادة في تقديم أفضل الخدمات الصحية ومن أجل تحقيق مستقبل أفضل.

وخلال كلمته، أكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة حرص الوزارة على تعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يصب في تعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمع.

ولفت الكتبي إلى أهمية بناء شراكات ناجحة ومستدامة تساهم بفاعلية في مواصلة مسيرة التطور لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة وفق أعلى معايير التميز والاحتراف وتحقيق الريادة في المجال الصحـي.

وقال سعادته: "بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ومبادرات الابتكار والدور الرئيسي للشركاء والشراكات المحلية والعالمية، تسعى الوزارة إلى تحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية في العالم بحلول عام 2021 لتتوج مسيرة عقود من الإنجازات والنجاحات، من خلال تنفيذ البرامج الاستراتيجية والتشغيلية والمبادرات التي تضع سعادة الناس ورفاهية المجتمع في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية والعلاجية، وفق أعلى المعايير العالمية".

ومن جانبها، أعربت الدكتورة فضيلة شريف عن شكرها وتقديرها للدور المميز للشركات الراعية والجهود المخلصة والتي ساهمت في نجاح مبادرات التوعية والتثقيف الصحي وبناء مجتمع صحي عن طريق تمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية، تساهم في الحد من انتشار الأمراض غير السارية، مما يساهم في تحسين المؤشر الوطني لجودة الحياة الصحية، من خلال تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الصحية المتزايدة ضمن أعلى معايير الجودة العالمية.