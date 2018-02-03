"الصحة" و"اقتصادية أم القيوين" تعززان شراكتهما بمذكرة تفاهم

الشارقة 24:

من منطلق تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية في الدولة، بهدف الارتقاء بالخدمات الإدارية إلى أفضل المستويات الممكنة، بما يلبي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، بغرض تأسيس علاقة شراكة دائمة ومتطورة، تتيح الاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية والمعرفية المتاحة بما يساهم في خدمة المتعاملين والمجتمع، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 الذي اختتمت فعاليته مؤخراً بدبي.

وجرت مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهم، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث وقع سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ممثلاً عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بينما وقع من طرف دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين سعادة منصور سلطان الخرجي المدير العام للدائرة.

واتفق الطرفان على نطاق التعاون المشترك بينهما من خلال الربط الإلكتروني بالاتفاق بين الطرفين لأتمتة جميع الطلبات المتبادلة، والتنسيق فيما يتعلق بفعاليات الأنشطة والندوات والبرامج وأي تشريعات أو سياسات أو نظم، إضافة إلى تبادل الملاحظات الرقابية المتعلقة بالمنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية إلكترونياً، ووضع آليات لتحسين تجربة المتعامل المشتركة لدى الجهتين، وتشمل تحديد بريد إلكتروني خاص للمعاملات المشتركة، ومنسقين مسؤولين عن المتابعة.

وأكد سعادة الدكتور أمين الأميري، أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، في إطار حرص الوزارة على تطوير الشراكات الاستراتيجية والتفاعل مع المؤسسات الحكومية في الدولة وإرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بشكل فعال، وبما يضمن تحقيق التكامل بين الطرفين من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات والإسراع بإنجازها لإسعاد المتعاملين، بما يحقق هدف الوزارة الاستراتيجي في توفير إطار تشريعي وحوكمة حيوية، وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي وتحقيق الربط الإلكتروني لخدمات الترخيص بين الجهات ذات الصلة، وتطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية وتعزيز الدور الرقابي والإشرافي عليها، لتحسين نتائج المؤشرات الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية.

من جانبه، أكد سعادة منصور سلطان الخرجي، أهمية تعزيز أطر التعاون والشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار تكامل الخدمات الحكومية التي تنظم الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ولاسيما المنشآت الصحية والصيدلانية وشؤون التراخيص، لتفعيل الدور الرقابي الذي يهدف لتحقيق أفضل الممارسات العالمية، ودعم جهود الوزارة في تحسين حياة المرضى والمساهمة في بناء مجتمعات صحية، بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة في دولة الإمارات.