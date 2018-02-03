وزارتا الصحة والتغير المناخي تتعاونان في تحليل المستحضرات البيطرية

الشارقة 24:

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحليل المستحضرات البيطرية، وتعزيز فرص الشراكة وتطوير الأعمال والاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات البشرية والمادية المتاحة، بما يسهم في خدمة خططهما الاستراتيجية، ويرتقي بأدائهما في مجال تسجيل المستحضرات البيطرية في الدولة، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 الذي اختتمت فعاليته مؤخراً في دبي.

وقع المذكرة، سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ممثلاً عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة سلطان عبد الله سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع المناطق ممثلاً عن وزارة التغير المناخي والبيئة، بحضور الشيخ ماجد سلطان القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسعادة الدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون في فحص المستحضرات البيطرية، إلى جانب العمل المشترك لتحسين وتطوير الخدمات المتعلقة بالمتعاملين وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية في كافة المجالات، وخاصة تسجيل المستحضرات البيطرية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وتبادل المعلومات الفنية حول المختبرات النوعية في تحليل الأدوية البيطرية، وطرق التحليل المعتمدة وتبادل المعلومات للمساهمة في حصول المختبر على الاعتماد الدولي، فضلاً عن تبادل المعلومات عن الأدوية الممنوعة من قبل المنظمات أو الهيئات الدولية أو التي لها تأثيرات ضارة على الإنسان أو الحيوان.

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، أن مذكرة التفاهم تتيح الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية والإمكانات البشرية والمادية المتاحة بما يسهم في خدمة الخطط الاستراتيجية وتطوير العمل في مجال تسجيل المستحضرات البيطرية في الدولة، وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ستقوم بإجراء الفحوصات المخبرية للمستحضرات البيطرية وموافاة وزارة التغير المناخي والبيئة بنتائج التحليل وتدريب الكوادر الفنية في إدارة المختبرات الوطنية بوزارة التغير المناخي والبيئة، على الفحوصات المخبرية في مختبر ضبط الجودة والأبحاث للمنتجات الطبية والصحية التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

من جانبه، قال سعادة سلطان عبد الله علوان، إن مذكرة التفاهم تأتي تماشياً مع هدف وزارة التغير المناخي والبيئة الاستراتيجي المتمثل في حماية وتنمية الثروة الحيوانية، وللتأكيد على أن أهمية المستحضرات البيطرية لا تقل عن الدواء البشري، كونها من العوامل الرئيسية في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة على حد سواء.

وأكّد سعادته على التزام الوزارة بترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة، وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها داخل الدولة، وتسجيل المستحضر البيطري، ودراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدولية حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، بالإضافة إلى مراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها، وتلقي التقارير من قبل المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودتها وسلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ووضع ونشر قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة، وتحديد الإجراءات والشروط اللازمة لتسجيلها وتجديد تسجيلها.

وقال ستقوم لجنة التطوير المشتركة بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون في مذكرة التفاهم والإشراف الفني على تجهيز مختبر المستحضرات البيطرية في وزارة التغير المناخي والبيئة، ووضع آلية استلام ملفات التحليل ومتابعة متطلبات واجراءات تحليل المستحضرات البيطرية.