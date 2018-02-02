"الصحة" تكشف عن حزمة من النماذج والأنظمة الإلكترونية

الشارقة 24:





كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن برنامج مبتكر لرعاية مرضى السكري وفق أحدث تطبيقات الرعاية الصحية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يوفر دعم شامل لقرارات للأطباء لتمكين المرضى من تلقي خطط علاجية فردية مبنية بشكل خاص على المعلومات الطبية المتوفرة عن حالة المريض، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 الذي اختتمت فعاليته مؤخراً في دبي.

وفي هذا الإطار أكد سعادة عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، سعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى إحداث تحول في مجال الرعاية الصحية للمرضى باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة التي تستفيد من البيانات الطبية لتطوير نماذج مبتكرة لرعاية مرضى السكري، وتحقيق استراتيجية الوزارة بتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة وتطوير نظم المعلومات الصحية وفق معايير عالمية، وأشار إلى أهمية دمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071.

وأوضحت مباركة إبراهيم مدير إدارة نظم المعلومات الصحية أن برنامج واتسون لمرض السكري يقوم باستخلاص بيانات الرعاية الصحية الإلكترونية من مختلف الأنظمة والمصادر الطبية المتباينة التي تشمل الملايين من المرضى، والمليارات من التشخيصات التطبية، والفحوصات المخبرية، والأدوية، والأجهزة، والنتائج، ويقوم البرنامج أيضاً بتوفير معلومات مساعدة للطاقم الطبي لإتخاذ قرارات أدق مبنية على تحليلات لعدد كبير من السكان، ورصد الاتجاهات المحتملة لتطور المرض، أو الوقاية من الأمراض.

كما يستخدم برنامج واتسون لمرض السكري الذكاء الإصطناعي لفهم البيانات الضخمة وبناء إدراك معمق للألاف من المنشورات الطبية، والتحديثات المتكررة في مجال الرعاية الصحية لمرض السكري، مع التركيز على الفئة المستفيدة من هذه الخدمة، كما يقوم بتحليل بيانات المريض الرئيسية وتوفير خيارات العلاج المتاحة للمريض وعرض موانع الاستعمال لكل علاج ومعايير الإدراج أو الاستبعاد ومسارات الرعاية الكاملة، والتي يمكن للطبيب الاختيار منها.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تكشف عن نظام إلكتروني شامل لإدارة مرضى الثلاسيميا

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن ابتكارها نظام إلكتروني شامل لإدارة مرضى الثلاسيميا والعناية بهم في برنامج وريد، من خلال أتمتة جميع البروتوكولات العلاجية للمرضى والتي تشمل فحوصات المريض وخطة العلاج ومواعيد نقل الدم وجدولة المراجعات الطبية لمختلف التخصصات بناء على أفضل الممارسات العالمية، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أن هذا الابتكار الأول من نوعه عالمياً وتم تطويره داخلياً من قبل إدارة المستشفيات وإدارة نظم المعلومات الصحية بكفاءات وطنية بالتعاون مع شركة "سيرنر" ونعمل على تسجيله كملكية فكرية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتسهم وحدة الثلاسيميا الإلكترونية تحسين طرق التواصل بين الإدارات المركزية ومراكز الثلاسيميا وبنك الدم وذلك لضمان توفير وحدات الدم في إطار زمني محدد بهدف الحد من التأخير في رعاية المريض والعلاج وتحسين نتائج المرضى.

وقال الدكتور السركال: "يندرج هذا الابتكار في إطار استراتيجية الوزارة نحو تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة متكاملة وبمعايير عالمية وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية، تطبيقاً مثالياً لتوجيهات الحكومة الرشيدة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستشراف المستقبل وتبني وتوظيف الأدوات المبتكرة والذكية".

وأشارت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات، إلى أن الوزارة توفر لكوادرها أفضل الإمكانات في مجال بناء القدرات والتدريب على المهارات والتقنيات المبتكرة لتكون بيئة محفزة للابتكار، وأوضحت أنه تم تطوير الوحدة لإدارة الرعاية النهارية للمرضى الذين يعانون من مرض الثلاسيميا بناء على أفضل الممارسات العالمية في مركز الثلاسيميا في الفجيرة ومركز عبيد الله للثلاسيميا في مستشفى عبيد الله وتعتبر الوحدة الإلكترونية للعناية بمرضى الثلاسيميا هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وتحقق وحدة الثلاسيميا الإلكترونية ثلاثة أهداف رئيسية هي التركيز على تسهيل رحلة المتعامل وتقليل وقت الانتظار، تطوير أفضل الممارسات الطبية المتعلقة بالثلاسيميا بالإضافة إلى تقديم التدريب اللازم للكادر الفني، فضلاً عن رفع وتحسين مستوى وسرعة الرعاية التي يمكن لفرق الرعاية المتخصصة تقديمها الأمر الذي يؤدي مباشرةً إلى نتائج أفضل وأسرع بالنسبة للمرضى.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تكشف عن مركبات نقل ذكية إيفوكارت بنظام ملاحة مع الليزر للمستشفيات

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مركبات نقل ذاتية إيفوكارت ™ بنظام ملاحة مع الليزر تستخدم في المستشفيات في العديد من الخدمات مثل المطاعم والغسيل والنفايات والتعقيم والصيدلة واللوازم العامة وتتحمل أوزان تصل إلى 500 كيلوجرام تسهم في تطوير مستوى الخدمات اللوجستية في المستشفيات، وذلك خلال مشاركتها بمعرض ومؤتمر الصحة العربي الذي اختتمت فعاليته مؤخراً في دبي.

إيفوكارت ™ هو نظام النقل الذي يستخدم المركبات الآلية ذاتية التوجيه، قادرة على الانتقال دون مساعدة من المشغل، وتتبع مسارات مخزنة في الذاكرة مبرمجة مسبقا حسب خرائط المستشفى. وتستخدم هذه المركبات لنقل عربات المستشفيات المستخدمة في العديد من الخدمات مثل المطاعم والغسيل والنفايات والتعقيم والصيدلة واللوازم العامة، ويتم التنقل عن طريق المسح الضوئي بالليزر، وهي مركبات ثنائية الاتجاه وتتمتع بنظام أمن قادر على تحديد أي عقبات على طول الطريق وضبط حركة المركبة.

وأكد سعادة عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، سعي الوزارة لاستخدام الابتكارات التقنية الرقمية تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تحديث الأجهزة والمعدات داخل المستشفيات لتأمين أفضل مستويات الرعاية الصحية وفق استراتيجية الوزارة بناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق المعايير العالمية والابتكار في تحسين العمليات والخدمات.

وأوضح الكتبي أن مركبات إيفوكارت™ اوتوماتيكية بالكامل، وتعمل بنظام الملاحة مع الليزر بقدرة تحميل تصل إلى 500 كجم، كما تتميز بسهولة في التعديل والزيادة ومثالية لتوصيل المواد المطلوبة، مما يسهم بتحسين خدمات المستشفيات وتحقيق السلامة لجميع عمليات النقل والحد من مخاطر إصابات الموظفين، وتخفيض الأضرار الميكانيكية في المخازن والمرافق وتخفيض في تكاليف التشغيل مع خدمة متوفرة 24 ساعة.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تكشف عن أول دراسة سريرية في العالم على جهاز رائد لفحص الدم للتشخيص السريع

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أول دراسة سريرية على مستوى العالم في قسم الطوارئ بمستشفى القاسمي باستخدام أسرع جهاز في العالم في مجال الفحوصات الطبية وفحص الدم وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 الذي اختتمت فعاليته مؤخراً في دبي.

وقد أثبتت الدراسة التي يتم تطبيقها على جهاز آي- ستات آلينيتي من أبوت i-STAT Alinity" لفحص وتحليل نطاق واسع من تحاليل الدم التي تتراوح من فحص المواد الكيماوية في الدم إلى انزيمات القلب باستخدام نقطتين من دم المريض، وإصدار النتائج خلال فترة تتراوح من 2-10 دقائق، أثبتت الكفاءة التشغيلية وسرعة الاستجابة الطبية واتخاذ قرارات علاجية سليمة بناء على النتائج السريرية في تلقي خدمات الطوارئ بأقصر مدة.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات على استراتيجية الوزارة في تشجيع الدراسات والأبحاث السريرية واستشراف المستقبل بتوظيف الأدوات المبتكرة والذكية لتعزيز الخدمات الصحية في مستشفيات الوزارة إلى مستويات تنافسية مرموقة باستخدام تقنيات جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتلبية احتياجات المرضى نحو تقديم رعاية صحية وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق المعايير العالمية.

وأشار إلى أنه سيتم بعد إنجاز المرحلة الاكلينيكية، الانتقال إلى مرحلة التطبيق وتقديم الخدمة للمرضى، من أجل الوصول إلى مستوى عالٍ من تقديم الخدمات الطبية القائمة على البرهان العلمي، بفضل تبني استراتيجيات الابتكار، لتطوير وتعزيز منظومة الأمن الصحي والارتقاء بمعايير الرعاية الصحية وتطبيق البروتوكولات الطبية العالمية وفقا لأفضل الممارسات المعتمدة.

وأشاد الدكتور السركال بجهود الفريق الطبي بمستشفى القاسمي بالشارقة الذي يعمل على هذه الدراسة الأولى في العالم استناداً إلى أحدث طرق البحث العلمي والابتكار والتي تعتبر إنجازات رائدة، وأكد أن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيرا بمجال الأبحاث الطبية والدراسات السريرية وتعمل على توفير بيئة متكاملة وتحفز الطاقات المتميزة المبدعة وتشجع العاملين لديها من أطباء وكوادر فنية على البحوث العلمية.

وقال كينجال زافيري المدير الإقليمي، الشرق الأوسط، أفريقيا، تركيا والهند في أبوت: "من خلال التعاون المستمر مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نحن فخورون بأن نكون شريكا استراتيجيا لرؤية الدولة ودعم جهود الجهات لرفع معايير الرعاية الصحية لصالح المرضى".

وأشارت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات، إلى أهمية الدراسة السريرية التي تجريها الوزارة على جهاز آي- ستات آلينيتي من شركة أبوت i-STAT Alinity المتطور لفحص الدم مما يتيح لأخصائيي الرعاية الصحية الوصول للمعلومات التي يحتاجونها لإعطاء قرارات طبية دقيقة وسريعة دون مغادرة المريض للسرير.

ويتميز الجهاز بتقديم أنواع جديدة من الفحوصات في المستقبل، بما في ذلك اختبارات إصابات الدماغ والأمراض المعدية والأورام، إضافة إلى توصيل لاسلكي لإدارة البيانات التشخيصية والتوصيل السحابي وإشعارات ضوئية وصوتية متقدمة تحذر الأطباء حول المعلومات الحرجة، مما يلبي حاجة الأطباء إلى تقنيات فحص مرنة وعالية الدقة والاعتمادية أصبحت في متناول يديهم مع جهاز محمول يقدمون من خلاله الرعاية حيث ومتى دعت الحاجة.