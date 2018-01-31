الصحة تكشف عن تقنية مبتكرة تقيس المؤشرات الحيوية للجسم

الشارقة 24 – وام:



كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقنية مبتكرة عبارة عن "مستشعر بيولوجي" يقيس المؤشرات الحيوية للجسم باستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء والمراقبة عن بعد، تسهم في خفض الوفيات بنسبة 45%.



وتم الكشف عن التقنية خلال مشاركتها بمعرض ومؤتمر الصحة العربي في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض.



وتعد الوزارة الأولى عالمياً في تطبيق هذه التقنية المبتكرة الحاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وعلامة مطابقة الجودة الأوروبية.



ويلصق المجس الحيوي على الصدر ويعمل على تعقب ضربات القلب ومعدل التنفس وتخطيط كهربائية القلب ودرجة الحرارة والحركة لمدة 5 أيام، وذلك بفضل وجود بطارية مدمجة فيه ترسل البيانات آنيا عبر "البلوتوث" إلى الهاتف وسحابة التخزين الحاسوبية من أجل متابعتها وتحليلها.



وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة هي الأولى عالمياً في تطبيق هذه التقنية المبتكرة، وذلك في إطار استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة والحرص على تقديم حلول طبية ذكية على مدار الساعة عن طريق التكنولوجيا القابلة للارتداء والزرع في الجسم البشري والتحليل للبيانات، ما يسهم في دعم القرارات الطبية في المستقبل بدرجة أكبر والمتابعة الاستباقية لحالة المرضى عن بعد، بالإضافة إلى الرعاية الصحية الوقائية.



من جانبه، لفت الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات إلى أن هذه التقنية حققت نتائج باهرة على صعيد الرعاية الصحية في المستشفيات من ناحية انخفاض معدل الوفيات بنسبة 45%، وانخفاض نسبة قبول حالات الطوارئ في المستشفيات بنسبة 20%، وانخفاض زيارات المستشفيات بسبب الحوادث والحالات الطارئة بنسبة 15%، وانخفاض أيام شغل الأسرّة بنسبة 14% وانخفاض تكاليف الرعاية الصحية إلى 8% .