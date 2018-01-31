"الصحة" تبحث تعزيز الاستثمار مع "هنري فورد" و"مشفى الأطفال الأميركي"

الشارقة 24:

تباحث سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال لقاءاته بشكل منفصل مع كل من وفد شركة هنري فورد للرعاية الصحية ووفد مستشفى الأطفال الأميركي في كولومبس، حول فرص الاستثمار في المجال الصحي بدولة الإمارات، بحضور سعادة الوكلاء المساعدين ومدير العلاقات الدولية، جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي المنعقد في دبي إلى 1 فبراير المقبل.

ورحب سعادة الدكتور محمد سليم العلماء بالدكتور أسامة مسالم نائب الرئيس والمدير الطبي وموريس بليك مدير مشاريع المبادرات الدولية في شركة هنري فورد للرعاية الصحية، وكارلو دي لورينزو رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي للأطفال في مستشفى الأطفال الأميركي في كولومبس، واستمع إلى شرح مفصل حول أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها في مجالات الرعاية الصحية والنظم الصحية وخبرتها العملية، كما تم أثناء اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك في برنامج الأطباء الزائرين وإرسال المرضى المواطنين للعلاج في الخارج والاستفادة من الخبرات في مجال التدريب لمواكبة أحدث الأساليب العلاجية المتبعة في الرعاية الصحية بحسب المعايير والمقاييس العالمية.

وأعرب وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شكره للوفدين الزائرين، مشيراً إلى توجهات وزارة الصحة الرامية إلى توطيد الشراكة وتعزيز التكامل في الخدمات الصحية بين القطاع العام والخاص لتحقيق استراتيجيتها في تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية، والقيام بالدور التنظيمي والرقابي في القطاع الصحي من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة.

وأكد حرص الوزارة على تعزيز مستويات الرعاية الصحية وإيجاد حلول مستدامة للتحديات الصحية نحو تحقيق نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد من أجل ترسيخ مرتبة دولة الإمارات في المراتب المتقدمة في جودة الرعاية الصحية وخدمة المرضى وفق أرقى المعايير العالمية وفق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.