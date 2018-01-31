"الصحة" تكشف عن جهاز طبي للوقاية من مخاطر النوبات القلبية

الشارقة 24:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن اختراع جهاز طبي مبتكر يسهم في الوقاية من مخاطر النوبات القلبية، وإنقاذ المرضى من الموت بنسبة عالية عن طريق إرسال تنبيهات عن معدل نبضات القلب لذوي المريض والجهات الصحية حتى يتم إسعافه في الوقت المناسب، وذلك في إطار مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي المنعقد في دبي من 29 يناير إلى 1 فبراير.

وأطلق على الجهاز اسم "أنت بأمان" "HREC"، وله عدة خواص أهمها إرسال رسائل نصية لـ 5 جهات مختلفة "مركز الطوارئ، الإسعاف الوطني، أقرب مركز صحي، شخصين من أفراد الأسرة"، وتحتوي الرسالة على معدل نبضات قلب المريض، رقم تعريف المريض، الموقع الجغرافي للمريض حتى يتمكن أقرب شخص للمريض بتقديم الإسعافات الأولية أو أخذه لأي مستشفى قريب، أو يقوم مركز الطوارئ بإرسال الإسعاف إذا استدعت الحالة بعد مراقبة نبضات قلب المريض خلال 30 دقيقة أو أقل حسب حالته الصحية، أو يقوم بالتواصل مع المريض وإرشاده، أما في حال استقرار حالته لا يلزم إرسال الإسعاف.



وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات أن جهاز "أنت بأمان" "HREC"، أنجز داخل وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال الممارسة الميدانية لكوادرنا الطبية في مستشفيات الوزارة، وقامت بابتكاره كوادر وطنية بنسبة 100%، ولم يكلف الوزارة أي ميزانية إضافية.

وأكد سعادته حرص الوزارة على بناء القدرات الوطنية المتخصصة لتكون خارطة الطريق إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية باستخدام التكنولوجيا الذكية والروبوتية، تطبيقاً لأفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالمياً، ونتائج الرعاية الإكلينيكية.

من جانبها، أوضحت المهندسة رحاب إسماعيل أحمد، مبرمج مساعد، إدارة تقنية المعلومات، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن مميزات الجهاز هي سهولة الاستخدام وشعور المريض بالأمان والثقة التامة، وبالنسبة لذوي المريض فإن الجهاز يساهم بوصول المساعدة في أي وقت، ويساعد أيضاً بسهولة التواصل بين كل الأطراف التالية "رسالتين لذوي المريض، الطوارئ، المركز الصحي، الإسعاف الوطني".

ومن مميزات الجهاز تسهيل إجراءات دخول المريض للمستشفى دون الحاجة للانتظار في غرفة الطوارئ لتسجيل الدخول، حيث يوفر الجهاز جميع البيانات الحيوية للمستشفى قبل وصول المريض، حيث يقوم الفريق الطبي بتجهيز سريراً في العناية المركزة أو الغرفة العادية حسب الحالة الصحية، وأشارت إلى أن الجهاز قابل للتطوير حيث سيتم زيادة فعاليته لعرض ومتابعة كافة المؤشرات الحيوية للمريض عن بعد مثل قراءة ضغط دم ومعدل سكر الدم ونشاط الدماغ.