"مواصفات" تنفذ أول حملة للتحقق من أدوات القياس الطبية

الشارقة 24:

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أول حملة من نوعها على مستوى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للتحقق من أدوات القياس الطبية لدى كل المستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الطبية، من خلال مفتشين تابعين للهيئة، بالتنسيق والتكامل مع جهات محلية معنية في كل إمارة، بهدف التأكد من دقة أدوات القياس الطبية المستخدمة، التي تتضمن أجهزة قياس الحرارة وضغط الدم والسرنجات الطبية.

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، أن الحملة الاتحادية ستستمر بصفة دورية على مدار العام، وسيتم تغطية كل المستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الطبية على الاتساع الجغرافي للدولة.

نتائج القياس

من جهتها، شرحت المهندسة أمينة زينل، مدير إدارة المقاييس، في "مواصفات" أن نتائج القياس لها تأثيرات مباشرة على صحة وسلامة الأفراد، وتالياً نحن نهتم بصورة كبيرة بدقة القياسات الناتجة عن الأدوات والأجهزة الطبية، ونضع اشتراطات بحيث لا تتجاوز الأخطاء في أدوات القياس الطبية حدود معينة مسموح بها، وتم وضعها بناء على مواصفات ومعايير وممارسات دولية.