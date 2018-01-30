الصحة تعرض محاكاة لعيادة الإمارات الفضائية في المريخ

الشارقة 24 – وام:



أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن مشروع محاكاة لعيادة الإمارات الفضائية في كوكب المريخ، لمعالجة الرواد الإماراتيين عن بعد بتقنية النانو، وذلك ضمن عرض قدمته خلال مشاركتها بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2018، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.



وفي هذا الإطار، أشار سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن هذا المشروع يأتي مواكبة لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء، وانطلاقاً من توجيهات حكومة الدولة الرشيدة بشأن استكشاف الكوكب الأحمر "المريخ"، كونه استثماراً استراتيجياً في الإنسان والمعرفة والمستقبل.



وقال سعادته إن الهدف من منصة الفضاء وعرض هذا المشروع، إلهام الأجيال الإماراتية للتفكير بإيجابية والتطلع نحو المستقبل الإيجابي، وتطبيق كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن "من يعشق القمم يصل لأبعد منها.. يصل للفضاء.. ولا سقف ولا سماء لطموحاتنا"، منوهاً إلى أن هذا المشروع يعد فرصة لاطلاع الشركاء من الشركات التكنولوجية والمؤسسات الأكاديمية، للبحث والدراسة في مجال الصحة بالفضاء، والذي تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على عقد شراكات استراتيجية معهم.