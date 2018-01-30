"الصحة" تنجز أحدث نظام لإدارة المستشفيات للارتقاء بالخدمات

الشارقة 24 – وام:

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال مشاركتها في معرض الصحة العربي المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض، عن اختراع أحدث نظام لإدارة المستشفيات، يتضمن دمج الذكاء الاصطناعي في رحلة المتعامل في المنشأة الصحية وإدارة الأسرة الإلكتروني ومنصة البث الحي لمؤشرات الأداء، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في مستشفيات الوزارة إلى مستويات تنافسية مرموقة ومعايير عالمية.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات خلال مشاركة الوزارة بمعرض ومؤتمر الصحة العربي، على استراتيجية الوزارة في مجال تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية من خلال تقديم الخدمات الذكية ودمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية، تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بمعدل 100 بالمائة بحلول عام 2021، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 الساعية إلى أن تكون الأفضل بالعالم في المجالات كافة.

وأشار إلى أن هذا النظام المبتكر دمج 3 أنظمة تعتمد الذكاء الاصطناعي وتصدر بيانات تفصيلية على لوحات عرض مؤشرات الأداء بصورة بيانية تفصيلية منبثقة من مستودع البيانات، وحسب ما يرده من بيانات من المستشفيات بصورة دورية تخضع لمعالجة تؤدي لتقديم نتائج تنبؤية وسيناريوهات تساعد في استخدام الموارد في المستشفيات خاصة الطوارئ والمرضى الداخليين.

وشدد السركال على أهمية هذا الاختراع الذي يندرج في إطار استراتيجية الوزارة نحو بناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق المعايير العالمية وتخطيط وإدارة مستدامة للموارد ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار نحو إرساء بيئة محفزة للابتكار ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة لتكون خارطة الطريق إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية باستخدام التكنولوجيا الذكية والروبوتية تطبيقاً لأفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالميا ونتائج الرعاية الإكلينيكية.