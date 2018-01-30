الصحة تطلق مشروع الملف الوطني الموحد "رعايتي"

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشروع الملف الوطني الصحي الموحد تحت اسم "رعايتي"، بهدف تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لمجتمع دولة الإمارات، ليغطي هذا المشروع كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بالدولة عام 2021.

يأتي اطلاق هذا المشروع، في إطار الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى بناء نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية وترسيخاً لمكانة دولة الإمارات على خريطة الابتكار العالمية في صناعة الرعاية الصحية الإلكترونية.

ويمثل مشروع "رعايتي" منصة صحية رقمية، تقدم بيانات محدثة لسجلات المرضى تسهم في تعزيز وتمكين قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتقديم حلول مبتكرة في مجال الأتمتة وإدارة البيانات الصحية في إطار نظرة موحدة لضمان سلامة المرضى وتحسين الكفاءة والجودة والأداء في مجال إدارة الصحة السكانية، وتسهيل الوصول إلى بيانات المرضى ما يساعد على اتخاذ قرارات سريرية أفضل وتوفير الوقت وتحسين إدارة نفقات الرعاية الصحية والحصول على نتائج صحية أفضل من خلال إشراك الأفراد والأسرة والرعاية الصحية.

وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إطلاق مشروع نظام "رعايتي"، يمثل إنجازاً وتطوراً فريداً في مسار تقديم مقومات الرعاية الصحية التي تفوق توقعات الأفراد وفق أعلى الممارسات العالمية في جودتها واستدامتها، نحو استشراف المستقبل ومئوية الإمارات، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وتطوير نظم المعلومات الصحية وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية وترسيخ ثقافة الابتكار.

ولفت إلى أن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لكل السجلات الطبية للمرضى، كانت أحد مخرجات ونتائج مختبر الإبداع الحكومي لمجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في الخلوة الوزارية في جزيرة صير بني ياس لربط جميع المستشفيات والعيادات والصيدليات والسجلات الطبية للمرضى في جميع أنحاء الدولة بنظام قاعدة بيانات مركزي.

وأضاف الدكتور العلماء أن نظام "رعايتي" يعتبر من الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة كجزء حيوي من الأجندة الوطنية 2021 لترسيخ مكانة الإمارات بين رواد الصحة الإلكترونية على مستوى العالم.

وسيكون نظام "رعايتي" مصدراً للبيانات الشاملة عن الوضع الصحي لسكان الإمارات وجودة الخدمات المقدمة، فيما سيتم توفير هذه المعلومات القيمة لمقدمي خدمات التأمين الصحي الجامعات وللباحثين مع تطبيق أعلى معايير السرية والخصوصية القائمة حالياً .