"الصحة" تطلق تطبيقاً ذكياً لقياس السكر والحد من المضاعفات

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطبيق "ليبري لنك" الذكي لقياس السكر من شركة "آبوت" وذلك باستخدام الهاتف الذكي لمرضى السكري وفق تصور ورؤية لحلول الرعاية الصحية الشخصية والإدارة الذاتية للمرض من خلال استخدام أجهزة مراقبة ذكية لقياس مستوى السكر والحد من المضاعفات المرتبطة بالحالة المرضية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2018" الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض.

وباستخدام هاتف يحمل تطبيق "ليبري لنك" من شركة "آبوت" يمكن مسح المجس الخاص بجهاز "فري ستايل ليبري" والذي يوضع في الجزء الخلفي من أعلى الذراع والحصول على قراءة نسبة الجلوكوز مباشرة على الهاتف الذكي لتحديد ما إذا كانت مستوياته مرتفعة جداً "ارتفاع السكر في الدم" أو منخفضة جداً "نقص السكر في الدم" وتحديد مدى تغيرها حيث تدوم فعالية مجس "فري ستايل ليبري" لمدة تصل إلى 14 يوماً.

ويتميز المجس بمقاومته للماء ويمكن ارتداؤه خلال ممارسة السباحة أو الاستحمام دون الحاجة إلى أي عينة دم بوخز الإصبع لقياس نسبة الجلوكوز.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع حرص الوزارة في إطار استراتيجيتها على تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة وبمعايير عالمية عبر توفير أحدث الحلول العلاجية لمكافحة مرض السكري وبقية الأمراض غير السارية بالاستفادة من تطبيقات الهاتف وتكنولوجيا الزرع في الجسم البشري تطبيقا لاستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أهمية اتباع الطرق الحديثة في معالجة السكري والمتابعة الدورية للمرضى وإدارة علاجه وكيفية العناية الذاتية والرصد الدقيق لمستوى السكر في الدم وإدارة مستمرة للبيانات من خلال تطبيق الهاتف للتقليل من نتائج المرض السلبية على الأفراد والمجتمع على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي لافتا إلى أن جودة الخدمات الصحية التي توفرها الوزارة حدت من انتشاره.

من ناحيتها أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مديرة إدارة المستشفيات أن تطبيق "ليبري لنك" الذكي لقياس السكر من "شركة آبوت" يقوم بنقل البيانات الخاصة بالجلوكوز باستخدام هاتف يحمل التطبيق حيث تظهر الهاتف قراءات مستوى الجلوكوز الحالية إضافة إلى قراءات مستوى الجلوكوز على مدى الساعات الثماني الماضية وهو مناسب جدا للعائلة ومقدمي الرعاية الصحية.