مركز شرطة كلباء الشامل ينظم مبادرة "صحة أسنانك علينا"

الشارقة 24:

تحت شعار "صحة أسنانك علينا"، نظم مركز شرطة كلباء الشامل مبادرة صحية، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الشارقة، استهدفت العاملين والمتعاملين بمركز شرطة كلباء الشامل، حيث تم عمل فحوصات طبية وعلاج للأسنان بمقر المركز من خلال العيادة المتنقلة لجامعة الشارقة والتي استمرت على مدى أربعة أيام.

وذكر المقدم راشد سيف الزعابي رئيس مركز شرطة كلباء الشامل، أن تنفيذ مبادرة "صحة أسنانك علينا" تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي سوف يتم طرحها في عام زايد 2018 حيث تهدف هذه المبادرة إلى إيجاد بيئة عمل صحية وإيجابية، وتعزيز صحة الموظفين لترسيخ العادات السليمة في الحفاظ على الصحة العامة للجسد، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل داعمة للصحة من خلال عمل الفحوصات الدورية المستمرة سواء للعاملين أو المراجعين بالمركز والتي تخدم التوجه الحكومي لتحقيق السعادة والإيجابية في بيئة العمل.

وتستمر المبادرة على مدى العام بواقع يوم واحد من كل شهر لمتابعة الفحوصات وتقديم العلاج اللازم لصحة الأسنان.