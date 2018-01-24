"الصحة" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة و"رأس الخيمة للعلوم الصحية" و"الخليج الطبية"

الشارقة 24:

في إطار سعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعقد شراكات تدعم توفير مصادر التعلم الصحي بأعلى المعايير العالمية، وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بمركز التدريب والتطوير 3 مذكرات تفاهم مع كلٍ من جامعة الشارقة وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية وجامعة الخليج الطبية، بهدف تطوير فرص التعاون بين الطرفين لدعم تطوير مهارات الكادر الصحي بجميع تخصصاته الطبية والفنية والإدارية والتمريض والصيدلة، وذلك في مركز التدريب والتطوير بالشارقة.

وتدخل هذه المذكرات حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها وتبقى سارية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ويشمل نطاق عمل مذكرات التفاهم هذه المنشآت التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتدريب طلبة كلية الطب وطلبة كليات العلوم الصحية وغيرها من الكليات، وتوفر أماكن التدريب. وكذلك المنشآت والمرافق التعليمية التابعة للجامعة لتدريب وتعزيز قدرات موظفي الوزارة، بالإضافة إلى التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والفعاليات والتعاون في مجال الأنشطة البحثية، والسريرية، وتبادل التقنيات المبتكرة.

وأشار سعادة عوض صغيّر الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة إلى أن توقيع المذكرات يندرج في إطار استراتيجية الوزارة للارتقاء بصحة المجتمع من خلال عقد اتفاقيات وشراكات فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية لتحديث كفاءة مخرجات التدريب وتزويد المهنيين في المجال الصحي بمهارات وأساليب البحث العلمي، بهدف تعزيز صحة المجتمع عبر تقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة، إلى جانب دعم تقدم البحث العلمي في القطاع الصحي.

وأوضح صقر الحميري، مدير مركز التدريب والتطوير أن تنفيذ المذكرة يسهم في الوصول إلى برامج تدريبية معتمدة، تلبي الاحتياجات التعليمية وبناء القدرات والمهارات التخصصية في المجالات الصحية والإدارية المختلفة، والاستفادة من امكانيات الكوادر التدريسية في تقديم خدمات صحية، وإتاحة البيانات والمعلومات التي تدعم عملية التعليم والبحوث العلمية وفقا لسياسات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا الشأن، فضلاً عن تبادل الخبرات والزيارات والبرامج والخطط التعليمية والمواد الإعلامية والمعارف وغيرها، والتي تسهم في تحقيق الأهداف التي يضعها الطرفان لتفعيل وتطوير الخدمات الصحية في دولة الإمارات.