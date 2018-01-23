"طبية الشارقة" تكرم الفائزين بجوائز التميز 2018

الشارقة 24:

ضمن توجهات القيادة الرشيدة والهادفة إلى متابعة الأداء الحكومي لموظفي الحكومة الاتحادية، وحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على نشر ثقافة التميز وبث روح المنافسة الإيجابية والإبداع الوظيفي لتحقيق رؤية الإمارات المستقبلية، نظمت منطقة الشارقة الطبية، الثلاثاء، بمركز سجايا حفل تكريم الفائزين بجوائز منطقة الشارقة الطبية للتميز في دورته الرابعة، بحضور الأستاذ محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، والاستاذ محمد عبد الرحمن الجروان مساعد مدير منطقة الشارقة الطبية للشؤون الإدارية، والفنية ورؤساء الوحدات التنظيمية وعدد كبير من العاملين بمختلف وحدات منطقة الشارقة الطبية.

وأشار الأستاذ محمد عبد الله الزرعوني إلى أهمية الكوادر البشرية في إنجاح مسيرة التميز والارتقاء بمستوى الأداء، وأهمية توفير بيئة عمل تنافسية تحفز الموظفين على المنافسة الإيجابية والتفوق الوظيفي، وبناء شخصيات خلاقة تبحث عن الأفضل للمساهمة في عملية التنمية ودعم مسيرة التطوير لتحقيق التنمية المستدامة.

مشيراً أن ما يشهده القطاع الصحي من تطورات ومستجدات سريعة متلاحقة، يتطلب معه مواكبه هذا التطور التحسين المستمر للأداء، وربطه بالتوجه الاستراتيجي للحكومة الاتحادية بشكل عام ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بشكل خاص.

لافتاً أنه من أهم سمات الإدارة الناجحة الاحتفاء بإنجازات ونجاحات موظفيها من خلال تكريمهم، وإبراز نجاحاتهم لتشجيعهم على العمل، وتعزيز الجوانب الإيجابية لديهم، والتركيز على نقاط التحسين وتطويرها مما يزيد من روح المنافسة الإيجابية، ويدفعهم لمضاعفه جهودهم حتى يكونوا ضمن الصفوة الأولي من التميز.



منوهاً أن دولة الإمارات العربية حققت خطوات كبيرة وقفزات نوعية على مستوي الخدمات الصحية، بفضل التوجهات السديدة المستمرة لقيادتنا الحكيمة في ضرورة توفير كافة الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع بجودة وكفاءة عالية، إضافة إلى المساعي الحثيثة التي يبذلها جميع المعنين تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وخلق جيل جديد من القيادات قادرة على تحقيق الإنجازات واستدامه الريادة وصولاً لدرجات عالية من المساهمة في إنجاح متطلبات المرحلة القادمة.



من جانبها أشارت فاطمة عيسى رئيسة قسم الاستراتيجية والمستقبل إلى مسيرة عطاء جائزة منطقة الشارقة الطبية للتميز، نحو تحقيق أهداف وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

موضحة جائزة منطقة الشارقة الطبية للتميز تعتبر أول جائزة على مستوى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأول استمرارية لحفل تكريم لأكبر عدد من الفئات العاملة على مستوى منطقة الشارقة الطبية منذ انطلاق الجائزة عام 2012، حيث تم تكريم ما يزيد عن 515 موظفاً حتى الآن.

مشيرة أن مسيرة عطاء جائزة منطقة الشارقة الطبية للتميز نحو تحقيق أهداف وزارة الصحة ووقاية المجتمع لدعم الموارد البشرية، من حيث التحفيز والتكريم القائم على التميز والابتكار لجميع الفئات الوظيفية، ومن أهم المبادرات الناجحة التي تبرز عطاء وتميز موظفيها دعماً لعام زايد الداعم الأول للإنسان كونه أفضل ثروة للأوطان.

تضمنت فقرات الحفل عرض فيلم فيديو أعد مخصوصاً لهذه المناسبة، ثم تكريم الفائزين بجوائز منطقة الشارقة الطبية للتميز من كافة التخصصات وعددهم 19 موظف يمثلون من تسع فئات.

- فئة الطبيب فاز منهم 3 أطباء.

- الفئة التخصصية فاز منهم اثنان.

- فئة المجال الفني والتقني والهندسي فاز منهم اثنان.

- الفئة الإشرافية فاز منهم اثنان.

- الفئة الإدارية فاز منهم 3.

- فئة الموظف الجديد فاز منهم واحد.

- فئة الموظف المبتكر فاز منهم اثنان.

- فئة مبادرات الخير فاز منهم 4 موظفين.

ثم تم المكرمين على ضوء الجائزة وهم المقيمين والرعاة والمشاركين في الجائزة، والحاصلين على مؤهلات عليا والموظف المجهول، وأفضل مقترح مطبق، وأكثر شخص تقديماً للمقترحات والمتقاعدين والمستخدمين ومنسقي الجائزة والمتعاونين واللجنة المنظمة.