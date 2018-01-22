مستشفى زايد الإنساني يعالج 9 آلاف طفل ومسن من لاجئي الروهينغا

الشارقة 24 – وام:





استطاع أطباء الإمارات علاج أكثر من تسعة آلاف طفل ومسن من لاجئي الروهينغا في مستشفى زايد الإنساني الميداني بمنطقة كوكس بازار في بنجلاديش خلال ثلاثة أشهر منذ تشغيله في سبتمبر الماضي.

ويعتبر مستشفى زايد الإنساني الميداني أول مستشفى عربي يقدم خدماته التشخيصية والعلاجية والوقائية للاجئي الروهينغا بمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني وبإشراف برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي وبالشراكة مع مؤسسة الأمل للأمومة والطفولة في بنجلاديش وبالتنسيق مع القنوات الرسمية في نموذج مميز للعمل الإنساني التطوعي والشراكة في مجالات العمل الطبي للتخفيف من معاناة الفئات المعوزة من اللاجئين بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون عام 2018 "عام زايد".