تقنية متطورة في مستشفى الجامعة بالشارقة تحدث ثورة في التشخيص العصبي

الشارقة 24:

لولا تلك الطفرات التقنية والبنية التحتية فائقة الجودة التي يتميز بها مختبر وظائف الأعضاء العصبية بقسم الأمراض العصبية في مستشفى الجامعة بالشارقة، لأخذت القصة منحى آخر مع أمينة وأسرتها، السيدة الإماراتية البالغة من العمر 72 عاماً.

فبعد أن قضى أفراد الأسرة عدة أشهر في رعاية قريبتهم بالمستشفى، نفدت منهم كل طرق العلاج، إذ لم يكن هناك أيُّ تفسيرٍ لما طرأ عليها مؤخراً من تغير في الوعي، وبفضل الاستعانة بجهاز التخطيط الكهربائي للدماغ، توصّل الأطباء في قسم الأمراض العصبية إلى أن الغيبوبة نتجت عن عمليات تفريغ كهربائي مفرطة في القشرة المُخية للسيدة أمينة، وهي حالة تُعرف بالصرع غير التشنجي، ولكن الأطباء نجحوا في إعادة السيدة إلى حالتها الطبيعية بالاستعانة بالتقنية المتطورة والعلاج الطبي المناسب، ورغم أن السيدة ما زالت مريضة للغاية ولم تغادر المستشفى، إلا أن الأسرة شعرت بارتياحٍ بالغٍ عقب تشخيص الحالة، وتلقّيها العلاج المناسب.

وقال الدكتور راجشيكهر غاريكاباتي، أخصائي أول الأمراض العصبية، والحاصل على تدريب متخصص في مجال علم وظائف الأعضاء العصبية المتطور: "إن قائمة القصص المشابهة لهذه القصة لا نهاية لها، وفي الوقت الحالي، تحقق التطورات العلمية ما كان مستحيلاً في الماضي، ولا يُعد معمل وظائف الأعضاء العصبية في مستشفى الجامعة بالشارقة بمنأى عن ذلك، حيث أصبح كلٌ من التخطيط الكهربائي للدماغ والتخطيط الكهربائي للعضلات، أمراً يستغرق إتمامه أقل من ساعة، إضافة إلى توفر أجهزة محمولة، وهو ما يتيح رعاية المرضى المتواجدين في أجنحة المستشفى الذين تحول حالتهم المرضية دون انتقالهم إلى المختبر، ولذلك تساعدنا هذه التقنية المتطورة في تشخيص الحالات العصبية الخطيرة وإنقاذ مزيدٍ من الأرواح".

وبفضل الخبرة الإكلينيكية الثرية في هذا المجال لدى الدكتور راجشيكهر والتي تصل إلى عقدين من الزمان، فإنه ما زال يتمتع بحدس فائق في تحديد التشخيص العصبي ورعاية المرضى، ومن ذلك حالة السيدة راديا، وهي امرأة هندية تبلغ من العمر 65 عاماً، دخلت إلى المستشفى إثر إصابتها بتطور مفاجئ في الأعراض النفسية، وكما هو المعتاد في تلك الحالات، فقدت أسرتها الأمل في شفائها، حيث كانت السيدة راديا ترتجف وتتلعثم وتراودها بعض الرؤى، وقضت أياماً تتجنب النوم بدافع من الخوف، وانتابت الأطباء حيرة مماثلة لحيرة الأسرة، إذ كانت السيدة راديا على ما يرام حتى وقت قريب، باستثناء القصور المنضبط في الغدة الدرقية.

ومجددًا، قدَّم التخطيط الكهربائي للدماغ الحلّ، حيث أظهر وجود اضطراب عابر استطاع الطبيب ربطه بنتائج الرنين المغناطيسي للدماغ، وتوصّل إلى تشخيص نادر، وقد علّق الدكتور راجشيكهر على ذلك بقوله: "حالة اعتلال الدماغ المعروفة باسم هاشيموتو هي حالة نادرة، ومع أنه لم يتسن لي رؤية المريضة سوى مرة واحدة أو مرتين قبل ذلك، إلا أن الصورة الإكلينيكية ونتائج التخطيط الكهربائي للدماغ والرنين المغناطيسي وتاريخها المرضي في الإصابة بقصور الغدة الدرقية قد زاد من شكوكي، وأظهرت الاختبارات وجود مستويات مرتفعة للغاية من بعض الأجسام المضادة، التي تحمل اسم مضادات إنزيم الثيروكسيديز الدرقي، وفور التوصل إلى التشخيص، لم يمض سوى وقت قصير قبل أن يتمكن الأطباء من التحكم في حالاتها بالعقاقير"، واليوم، تحسنت حالة السيدة راديا كثيراً.

وأضاف الدكتور راجشيكهر: "من المُرجَّح أن يحدث التصوير العصبي العضلي بالموجات فوق الصوتية ثورة في هذا المجال، فهي تقنية فائقة، تضاهي في دقتها الرنين المغناطيسي، دون الحاجة إلى الإرهاق والتكلفة المصاحبين للرنين المغناطيسي، كما أنها مريحة وآمنة وغير مؤلمة وقابلة للتكرار، وقد صارت عمليات الحقن الدرقية لعلاج متلازمة القناة الرسغية، وحقن سُم البكتيريا الوشيقية لعلاج التشنجات، أيسر وأكثر أمنًا وفعالية، بفضل تقنية التصوير العصبي العضلي بالموجات فوق الصوتية؛ كما أنها باتت أكثر أمانًا، لأنها لم تعد إجراءات غير مرئية بفضل توجيه الموجات فوق الصوتية. ويمكن متابعة المرضى عقب الجراحة أو عقب خضوعهم لأنواع أخرى من العلاج، دون أي إرهاق في غرفة الجراحة".

واختتم الدكتور راجشيكهر غاريكاباتي قائلاً: "لقد بدأنا أيضاً إجراء تخطيط كهربائي للعضلات لنوعٍ واحدٍ من الألياف، وهذا اختبار فائق الحساسية لتشخيص الوهن العضلي الوبيل، وهو ما يساعدنا في اكتشاف كثافة الألياف، وهو ما يمنحنا اختباراً حساساً لتشخيص حالات الاعتلال العصبي ومتابعتها أثناء استمرار العلاج، وعند الجمع بين هذه التقنية وبين التصوير العصبي العضلي بالموجات فوق الصوتية، فإننا نصل إلى مستوى الدقة الذي توفره لنا الخزعة العصبية أو العضلية، تخيل أنه يمكنك معرفة ما يحدث داخل عصب أو عضلة المريض دون الحاجة إلى إجراء خزعة، هذا هو ما أعنيه تماما بالثورة في مجال التشخيص العصبي".