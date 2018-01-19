الشارقة 24 – واس:

أظهرت دراسة أميركية حديثة، أن القرفة تنفرد بفعالية عالية في القضاء على الفيروسات التي تهدد حياة الإنسان، وتتفوق على عصارات البصل والثوم والفلفل والليمون.

واختبر العلماء في جامعة "تورو" لتدريس الطب في الولايات المتحدة خاصية القرفة على فيروس التهاب الكبد الوبائي "بي إتش أي إكس"، وهو من الفيروسات الخطيرة على حياة الإنسان والحيوان، حيث نجح سائل يحوي 5 مليغرامات من القرفة في القضاء بشكل تام على الفيروس خلال عشر دقائق فقط.

وأشاروا إلى أن خصائص القرفة تتفوق على عصارات البصل والثوم والفلفل والليمون وكذلك الكاكاو والزعفران الإسباني، موضحين أن محلول القرفة أتلف غلاف الفيروس البروتيني بحيث يمنع تكاثره ونشاطه.

ويقول الباحثون "لم نكتشف فعالية واضحة لعصارات النباتات الأخرى في مكافحة الفيروسات، في حين كان أثر القرفة واضحاً جداً.

وبناء على تلك النتائج، ينصح العلماء بتناول ملعقة أو ملعقتي طعام من القرفة يومياً للوقاية من الأمراض التي تسببها تلك الفيروسات.