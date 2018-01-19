برازيليون يهرعون للحصول على تطعيمات ضد الحمى الصفراء

عامل يرش مبيداً لقتل البعوض خلال حملة ضد الحمى الصفراء في ساو باولو بالبرازيل

الشارقة 24 – رويترز:

اصطف مواطنون برازيليون لساعات، للحصول على تطعيمات ضد الحمى الصفراء في كبرى ولايات البرازيل، بعد أن شعروا بالخطر إثر الزيادة في عدد حالات الوفاة بالمرض، وتحذير من منظمة الصحة العالمية للسائحين من زيارة مناطق بالبلاد.

وقالت متحدثة باسم ولاية مينا جيرايس بوسط شرق البرازيل: إن أشخاصاً اضطروا للانتظار لما يصل إلى سبع ساعات للحصول على جرعة في مدينة بيلو ريزونتشي التابعة للولاية، لأن المراكز الصحية لم تكن مستعدة لزيادة الطلب على التطعيمات.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية، أنه بعض المراكز الصحية في مينا جيرايس وولاية ساو باولو بجنوب شرق البلاد، امتنعت عن استقبال الناس لنفاد جرعات التطعيم والمحاقن.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ولاية ساو باولو بالكامل، التي تضم مدينة ساو باولو كبرى مدن أميركا الجنوبية، يجب اعتبارها عرضة لخطر الحمى الصفراء، وأوصت المسافرين الأجانب بالحصول على تطعيمات قبل زيارتها.

لكن وزارة الصحة البرازيلية قالت إن التوصية، التي تأتي قبل أسابيع فقط من الكرنفال وهو مناسبة يقصد خلالها عشرات الآلاف من السائحين البرازيل، لن تدفعها إلى تغيير تحذيرها الذي يوصي المسافرين إلى المناطق الريفية فقط بالتطعيم، وجميع حالات الإصابة المعروفة في مناطق ريفية حيث يوجد البعوض الذي يحمل الفيروس.

وتم تسجيل أغلب الحالات الجديدة في ولايتي ساو باولو، حيث لقي 11 شخصاً حتفهم جراء الإصابة بالحمى الصفراء منذ يوليو من العام الماضي، ومينا جيرايس، حيث تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة هذا الأسبوع ليصل إجمالي الوفيات بها إلى 15.

وقالت السلطات الصحية الاتحادية وفي الولايات، إن الجرعات كافية لتغطية حملات التطعيم التي تم تكثيفها في أكثر المناطق تأثراً.

وقالت إن مراكز الصحة العامة ستكون لها أولوية الحصول على المخزونات من جرعات التطعيم.

وقالت فيفيان كامبوز المتحدثة باسم وزارة الصحة في مينا جيرايس: "هرع الكثيرون للحصول على التطعيمات بشكل لم تكن المراكز الصحية مستعدة له، لكن ليس هناك عجز في التطعيمات".