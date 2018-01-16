وكيل "الصحة" يبحث التعاون مع السفير الهولندي

الشارقة 24:

التقى سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مع سعادة فرانك مولن سفير المملكة الهولندية لدى دولة الإمارات، في ديوان الوزارة بأبوظبي، بحضور الدكتور عيسى جكة المنصوري مدير مكتب وكيل الوزارة ومدير العلاقات الصحية الدولية.

وجرى في اللقاء مناقشة فرص التعاون في المجال الصحي وتبادل الخبرات والوفود، وأهمية المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي في دبي، وأهمية المبادرات والبرامج الحكومية الرائدة لمحاربة السمنة وتشجيع نمط الحياة الصحي وترسيخ الجانب الوقائي لتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة، وعرض تجربة الشركات الهولندية الرائدة في مجال المعدات والمستلزمات الطبية وتسهيل سفر المواطنين للعلاج في المنشآت الطبية الهولندية.

وأشار سعادة الوكيل إلى أهمية هذا اللقاء في تطوير العلاقات الصحية بين البلدين مما يسهم في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، ومن جانبه أشاد السفير الهولندي بتطور القطاع الصحي في دولة الإمارات وتوفر البنية التحتية والتقنيات والمعدات الطبية الحديثة، والتأهيل المستمر للكوادر الطبية والاستفادة من التشريعات الصحية المواكبة للمستويات العالمية، وعبر عن رغبة بلاده بتطوير مستوى العلاقات بين البلدين في المجال الصحي إلى أفضل المستويات.