"مجلس شرطة دبي النسائي" يشارك في مبادرة "أصدقاء مرضى السرطان"

الشارقة 24 – وام:

يشارك مجلس شرطة دبي النسائي لإسعاد المجتمع، في مبادرة العيادة الطبية التي أطلقتها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي بالتعاون مع القافلة الوردية - إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان - المعنية بنشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري والمبكر.

جاء ذلك خلال تفقد النقيب العنود أحمد السعدي رئيسة مجلس شرطة دبي النسائي لإسعاد المجتمع، بحضور عضوات المجلس وأفراح المنصوري نائب رئيس مجلس علماء شرطة دبي، العيادة الطبية للقافلة الوردية في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف الوقوف على سير المبادرة ومستوى الوعي الثقافي للموظفات بأهمية الفحص الدوري والمبكر لسرطان الثدي وإجراء الفحوصات الذاتية.

وقالت النقيب عنود إن المجلس النسائي وانطلاقاً من أهدافه الرامية لدعم وإسعاد المشاركات من العنصر النسائي وتلبية احتياجاتهن وتعزيز دورهن في المجتمع عبر جملة من المبادرات المجتمعية يشارك في هذه المبادرة لتحقيق أهداف المجلس من خلال توفير كادر طبي في مقر عمل العنصر النسائي وحثهن على إجراء فحوصات مجانية حرصاً على صحتهن النفسية والجسدية وإسعادهن وبما يمكنهن من أداء دورهن بفعالية وإيجابية والمشاركة في العملية النهضوية والتنموية للوطن في مختلف المجالات والقطاعات.

وأكدت أن مبادرة "افحصي... تسلمي" نجحت في استقطاب أكثر من 60 موظفة خلال 10 أيام فقط من انطلاقها... مشيرة إلى أن المجلس سبق له الاحتفاء بشهر أكتوبر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ونظم فعاليات تثقيفية حول المرض والفحوصات المبكرة.