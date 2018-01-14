"جمعية أصدقاء مرضى السرطان" و"وجوه" و"شلهوب إمباكت" ينظمون ورشة عمل لمصابات بالسرطان

الشارقة 24:

بالتعاون مع "جمعية أصدقاء مرضى السرطان"، وهي كيان متخصص تحت مظلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، نظمت محلات "وجوه" و"شلهوب إمباكت" في "نادي سيدات الشارقة" ورشة عمل تحت عنوان "لوّن عالمي" حول أهمية العناية بالمظهر الخارجي ومدى انعكاساته الإيجابية على معنويات النساء اللواتي يعانين مشاكل صحية خطيرة وخوصاً اللواتي أُصبن بمرض السرطان.

وأجرى أخصائيو تجميل من "وجوه" و"Wow by Wojooh "وClinique" خلال الورشة جلسات مكياج لـ 25 سيدة مصابة بهذا الداء، منهن ما يزلن يخضع لجلسات علاجية وأخريات تمكنّ من التغلب عليه. وسادت أجواء الارتياح هذه المبادرة، حيث أظهرت المشاركات فيها روحاً معنوية عالية وقد أبدين رغبتهن للاهتمام بمظهرهن الخارجي على الرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بهن. ثمّ أُعطيت المشاركات شرحاً حول أساسيات المكياج مع خبيرة في هذا المجال من "Wow by Wojooh التي منحت كلّ واحدة منهنّ جلسة خاصة.



وقالت سلفانا شاهين، مسؤولة التثقيف الإقليمية في Clinique خبيرة المكياج والعناية بالبشرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط "بينما كنت أقف وأتحدّث إليهن عن مدى تحلّي كلّ واحدة منهنّ بالقوة وعن الصحّة والجمال، شعرت بالإيجابية التي يتمتّعن بها، وأدركت أنّهنّ من مدّني بالقوة وليس العكس".

وبالنظر للنجاح الذي تكللت به هذه الورشة، قررت "وجوه" تنظيم فعالية أخرى مماثلة قبل نهاية يناير الجاري.