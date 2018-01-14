"القافلة الوردية" تدعو الفرسان للانضمام إلى مسيرتها السنوية الثامنة

الشارقة 24:

دعت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بنشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، الفرسان والفارسات الراغبين بالانضمام إلى مسيرتها السنوية الثامنة، التي تنطلق خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 6 مارس المقبلين.



وتستهدف اللجنة العليا المنظمة للمسيرة، الفرسان والفارسات الذين يتحلون بروح العمل الجماعي، ويؤمنون بقيمة العمل الإنساني والتطوعي، حيث تسعى إلى استقطاب 150 فارساً وفارسة من المواطنين والمقيمين، ممن يمتلكون حساً عالياً بالمسؤولية المجتمعية، للمشاركة في مسيرة الفرسان 2018.



ويشترط في الفرسان ألا تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وأن يمتلكوا الخبرة والدراية الكافيتين في الفروسية، كون المسيرة تجوب إمارات الدولة السبع على صهوات الخيول، بمعدل 20 كيلومتراً في اليوم الواحد تقريباً، على مدار 7 أيام متواصلة، ما يتطلب مهارة فائقة في ترويض الخيول، ولياقة بدنية تؤهلهم للمشاركة في المسيرة، وسيخصع جميع المتقدمين إلى اختبارات فنية، تقام تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الفروسية.



وفي هذا الصدد، قالت سعادة ريم بن كرم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية: "تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بتراث عريق يربط ما بين الفروسية وقيم الخير والعطاء، الأمر الذي يجعل من مسيرة فرسان القافلة الوردية فرصة مثالية للأشخاص الراغبين بالمساهمة بشكل إيجابي في خدمة المجتمع، إذ يلعب الفرسان في كل عام دوراً بارزاً في دعم وإنجاح المسيرة، وتحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز الوعي المجتمعي بسرطان الثدي، وتشجيع أفراد المجتمع كافة، رجالاً ونساءً، ومواطنين ومقيمين لزيارة العيادة الطبية المرافقة للمسيرة، وإجراء الفحوصات للكشف عن المرض، والتي تقدمها القافلة مجاناً للكشف للجميع".



ويمكن لجميع الفرسان والفارسات الراغبين بالمشاركة في المسيرة إكمال خطوات تسجيلهم من خلال الرابط الإلكتروني التالي: http://www.pinkcaravan.ae/register/index.php، وتناشد اللجنة العليا المنظمة للمسيرة الراغبين بالمشاركة بالإسراع في تقديم طلباتهم، بهدف توفير الوقت الكافي لإجراء اختبارات اللياقة البدنية، ومهارات الفروسية، في الوقت الذي أكدت فيه رسوم التسجيل والبالغ قيمتها 250 درهماً، ستخصص لتغطية تكاليف الاختبارات والتقييم، ومعايير السلامة، وتجهيز الملابس، والمستلزمات الأخرى التي يحتاجها الفرسان والخيول، والتي تحمل شعار القافلة الوردية في مسيرتها الثامنة.