"الشؤون الصحية" تزور مؤسسات طبية في أم القيوين والفجيرة

الشارقة 24 – وام:

قام أعضاء لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمجلس الوطني الاتحادي، بزيارة مستشفى أم القيوين، ومركز فلج المعلا للرعاية الصحية الأولية، ومستشفى الفجيرة ومركز ضدنا الصحي بالفجيرة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع"، والتي تتضمن القيام بزيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز التابعة للوزارة ودعوة العديد من ممثلي الوزارة لحضور اجتماعات اللجنة.

وخلال هذه الزيارات اطلع أعضاء اللجنة على الخدمات الصحية ومقابلة المختصين والأطباء ولقاء المرضى والمراجعين في المستشفى والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم وتضمين تقرير اللجنة بأفضل التوصيات ليتم مناقشته في المجلس بحضور ممثلي الحكومة.

وخلال زيارة سعادة كل من: خلفان بن يوخة، وناعمة الشرهان، ومحمد أحمد اليماحي، وعبيد حسن بن ركاض أعضاء اللجنة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، التي تمت الثلاثاء إلى مستشفى أم القيوين، ومركز فلج المعلا للرعاية الصحية الأولية، التقوا سعادة الشيخة فاطمة بنت عبدالله القاسمي مديرة منطقة أم القيوين الطبية، وجمعة عبيد العاصي نائب مدير المستشفى وعدد من المسؤولين.

واستعرضت سعادة الشيخة فاطمة بنت عبدالله القاسمي الخطط والبرامج الهادفة إلى توفير أحدث العلاجات للمرضى وتحسين الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وبث روح التنافس بين مختلف القطاعات الصحية الخاصة في أم القيوين للارتقاء بمستويات الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، مشددة على أهمية تعزيز صحة الفرد والمجتمع في الدولة بتوفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.

وذكرت سعادة ناعمة الشرهان عضوة لجنة الشؤون الصحية والبيئية بأن الهدف من هذه الزيارة الاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة والتعرف على أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية فيما أكد سعادة محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الصحية أن هذه الزيارات الميدانية حققت أهدافها.

وقام أعضاء لجنة الشؤون الصحية والبيئية سعادة كل من: ناعمة الشرهان، ومحمد اليماحي وعبيد حسن بن ركاض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بزيارة أقسام المركز الصحي في ضدنا ومستشفى دبا الفجيرة للاطلاع والتعرف على الخدمات المقدمة للمرضى.