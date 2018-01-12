إعدام 100 ألف دجاجة في اليابان بسبب إنفلونزا الطيور

العثور على 55 دجاجة نافقة في مزرعة بمدينة سانوكي اليابانية - أرشيفية

الشارقة 24 - د ب أ:



بدأت السلطات اليابانية في إعدام نحو 92 ألف دجاجة في مزرعة للدواجن غربي البلاد، الجمعة، بعدما تم تأكيد تفشي مرض إنفلونزا الطيور.



وبدأت عملية الإعدام في مزرعة بمدينة سانوكي بعد أن أكدت حكومة مقاطعة كاجاوا في وقت متأخر من الخميس أول تفشٍ لأنفلونزا الطيور في البلاد خلال هذا الموسم.



وأبلغت المزرعة الحكومة المحلية صباح الأربعاء بالعثور على 55 دجاجة نافقة فيها.



ودفع هذا التفشي الحكومة المحلية إلى تقييد عملية نقل الدجاج والبيض من هذه المزرعة داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات.



كما قام مسؤولو الحكومة المحلية بتنظيف المنطقة بالمطهرات.