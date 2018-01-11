عبيد بن فريش: بدء تنفيذ المرحلة الأولى لصيانة مستشفى خورفكان بـ 13 مليوناً

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشف عبيد بن فريش الكندي مدير مستشفى خورفكان عن جملة من المشاريع التحسينية التي تشهدها المستشفى في الوقت الراهن، على ضوء دراسة أعدتها إدارته للوقوف على نواقص المستشفى والعمل على الارتقاء بالخدمات الصحية داخل والمستشفيات أروقتها.

وقال الكندي في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، إن إدارته وبالتنسيق مع الجهات المختصة أعدت خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم تقريرا مفصلا عن حالة البنية التحتية للمستشفى ورفعه لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لاتخاذ ما يلزم.

وأضاف أن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية للارتقاء بمرافق القطاع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، أدرجت وبالتعاون مع وزارة تطوير البنية مشروعا لصيانة المستشفى وتطوير بنيتها التحتية على مرحلتين.

وأكد بدء أعمال المرحلة الأولى من الصيانة والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 13 مليون درهم، لافتا إلى أن أعمال الصيانة الجاري تنفيذها تشمل أقسام العمليات، والغسيل الكلوي، والأطفال، والعناية المركزة، ووحدات التعقيم، والمرافق الخدمية بالمستشفى كدورات المياه.

وأوضح مدير مستشفى خورفكان أن أعمال الصيانة تضم أيضا تنفيذ أعمال صباغة شاملة لحوائط المستشفى، منوها إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية قبل بدء أعمال الصيانة، بنقل بعض الاقسام، بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمتعاملين طوال فترة تنفيذ الصيانة.

وفي السياق نفسه، أشار الكندي إلى مساعي تبذلها إدارته للتطوير الفني والإداري بالمستشفى، بما يلبي تطلعات المتعاملين من جودة خدمية على المستويين الصحي والإداري، كاشفا عن خطة طموحة لنيل الاعتماد الصحي الدولي قبل عام 2020.

وعن أبرز المشاريع التطويرية التي تشهدها المستشفى جنبا إلى جنب أعمال الصيانة، أكد الكندي بدء وزارة تطوير البنية التحتية، الأعمال الإنشائية لمركز طب الأسنان داخل المستشفى.

واعتبر مدير مستشفى خورفكان، أن هذا المشروع من أهم المشاريع التي انتظرها أهالي خورفكان منذ سنوات، نظرا لعدم وجود مراكز صحية اختصاصية في طب وعلاج الأسنان في المدينة، باستثناء عيادات مصغرة بالمستشفى، وأخرى بمركز اللؤلؤية الصحي.

وأكد الكندي أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تضع نصب أعينها إنجاز المركز الجديد في أسرع وقت ممكن، ومن المتوقع إنجازه كليا بحلول الربع الرابع من العام الجاري.