مستشفى الجامعة بالشارقة يطلق حملة استشارات مجانية للتوعية بسرطان عنق الرحم

الشارقة 24:



يُعتبر سرطان عنق الرحم ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً لدى النساء، والسبب السابع للوفاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمناسبة شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، أطلق مستشفى الجامعة بالشارقة، المزود الرائد للرعاية الصحية في الإمارة، حملة استشارات مجانية لتحديد علامات هذا المرض، الذي يعتبر من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في العالم، ويستقبل مركز النساء والتوليد في العيادات الخارجية في مستشفى الجامعة بالشارقة النساء من عمر 20 وحتى 65 عاماً كل يوم خميس، من 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً على مدار شهر يناير لتقديم الاستشارات المجانية لهن، وخصومات بنسبة 50 % على فحوصات مسحة عنق الرحم.



ووصل عدد النساء اللاتي تبلغ أعمارهن 15 عاماً فما فوق في دولة الإمارات إلى نحو 1.82 مليون امرأة، معرضات لخطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، حيث أظهرت إحصائيات تقريبية بأن 93 امرأة تصاب بسرطان عنق الرحم كل عام في الإمارات، فيما تبلغ وفيات هذا المرض نحو 28 حالة وفاة سنوياً.



وصرح الدكتور علي عبيد آل علي، المدير التنفيذي لمستشفى الجامعة بالشارقة، بهذه المناسبة: "نلتزم في مستشفى الجامعة بالشارقة بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونحرص على أن نكون في طليعة الجهود الرامية إلى توفير البيئة الصحية في الإمارة والدولة، ونهدف من خلال الاستشارة المجانية إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي في مكافحة سرطان عنق الرحم وترويج مفهوم الكشف المبكر والفحوصات المنتظمة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإتاحة الفرصة لتبديد المفاهيم الخاطئة التي عادةً ما تقترن بهذا المرض".



وتهدف حملة الاستشارات المجانية خلال شهر التوعية بسرطان عنق الرحم إلى نشر الوعي حول فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم من خلال الدعم المشترك، والتثقيف، والتعاون بين أخصائي الرعاية الصحية، والمعنيين، والمرضى.



وأضاف البروفيسور حكم ياسين، المدير الطبي لمستشفى الجامعة بالشارقة: "ينشأ سرطان عنق الرحم نتيجة نمو خلايا غير طبيعية بصورة خارجة عن السيطرة في الجزء السفلي من الرحم، أي عنق الرحم، وعادةً ما تستغرق هذه التغيرات السرطانية سنوات قبل أن تتحول إلى سرطان عنق الرحم، لكنها قد تتحول أيضاً خلال أقل من عام. وعند اكتشاف هذا المرض في مراحله المبكرة، يرتفع معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات في الحالات المتقدمة والمتفشية من هذا المرض إلى 92 %، وبالتالي، نسعى إلى تقديم الاستشارات المجانية لإزالة الشكوك والمخاوف وزيادة فرصة إدارة هذا المرض بفعالية".



وتشمل قائمة العوامل الشائعة التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم التدخين، وضعف جهاز المناعة، ووسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم، وتركيب أجهزة منع الحمل داخل الرحم، والسمنة، العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري، واختتم البروفيسور حكم: "من منطلق واجبنا كوننا جهة مسؤولة عن الرعاية الصحية، نعمل على تشجيع النساء وتمكينهن من تحمل مسؤولياتهن الصحية، ونشجع النساء من كافة أرجاء دولة الإمارات على الاستفادة من الاستشارة المجانية للوقاية من هذا المرض الخطير خلال العام الحالي".