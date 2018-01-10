أمنيات الهاجري تؤكد أهمية دور الأفراد في التغيير بمجال الصحة العامة

الشارقة 24 – وام:

شددت الدكتورة أمنيات الهاجري، مديرة دائرة الصحة العامة في دائرة الصحة أبوظبي، على أهمية دور الفرد في التغيير في مجال الصحة العامة، حيث أنه ليس دور المؤسسات والقطاع الصحي فقط لكنها مسؤولية كل فرد في المجتمع، لافتة إلى أهمية دور الشراكات وتضافر الجهود فيها.

وقالت في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن القطاع الصحي يقود المبادرات الأساسية للصحة العامة والتي يستحيل تطبيقها بدون التعاون مع جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام والجمعيات المجتمعية والعائلة والفرد نفسه، موضحة أن قرار التغيير لنمط حياة صحية هو قرار داخلي يمكن مساعدة الآخرين على صناعته لكن لا يمكن إجبارهم على اتخاذه.

وأشارت إلى أن "منتدى الصحة العامة" التي عقدت أعماله اليوم الثلاثاء، وتنظمه دائرة الصحة في أبوظبي يساعد ويساهم في الاتصال المباشر بين أفراد المجتمع ومسؤولي الصحة العامة من خلال تنظيم وعقد مجالس دورية.

وأوضحت أنه يهدف للتعريف بدور دائرة الصحة وتسليط الضوء على القضايا الرئيسية للصحة العامة في المجتمع والبرامج التي تنفذها الدائرة والاستراتيجيات وخدمات الوقاية المتوفرة، بجانب تسليط الضوء على المؤشرات الرئيسية للصحة العامة في المجتمع والتعرف على احتياجاته وتطلعاته وقضايا الصحة العامة الخاصة به وتمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعزيز الصحة.

وأضافت أن المنتدى يهدف لتحفيز بيئات معززة للصحة من خلال تحديد العقبات التي تحول دون اعتماد الممارسات الصحية وسبل التعامل معها أو التغلب عليها بما في ذلك إيجاد خطط بديلة وجمع المعلومات حول إعادة توجيه الخدمات الصحية بين الأفراد والمجتمعات المحلية والمهنيين الصحيين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمراكز المقدمة للخدمات الصحية.

وقالت إنه يمكن من خلال المنتدى التعرف على المزيد من قضايا الصحة العامة في المجتمع والاستراتيجيات التي وضعتها دائرة الصحة للتعامل معها والتعبير عن الصعوبات والتحديات التي تواجه تبني ممارسات وعادات صحية واقتراح الآراء لتعزيز الوضع الصحي في المجتمع وبناء شبكة تواصل مع مسؤولي الصحة العامة في هيئة الصحة من مختلف المستويات.

وذكرت أن المنتدى يستهدف جميع المؤسسات الحكومية وذات النفع العام ومراكز التعليم العالي، إضافة إلى جميع فئات المجتمع بشكل عام وفي المناطق التي يعقد فيها المنتدى بشكل خاص.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، إن منتدى الصحة العامة فكرته الأساسية مبتكرة تهدف إلى اللقاء سنويا بالجمهور لعرض برامج الصحة العامة في إمارة أبوظبي بحضور ومشاركة شركاء دائرة الصحة للتواصل المباشر مع المجتمع والاستماع لوجهات النظر للتأكد أن ما يتم تقديمه من برامج مناسبة لمتطلبات المجتمع.

وأشارت إلى أن برامج الصحة العامة تشمل البرامج التثقيفية والمجتمعية الموجهة بشكل عام للناس التي تغطي الأمراض المعدية وغير المعدية وصحة الأم والطفل والمسوح الصحية للحصول على المعلومات من أفراد المجتمع.

وأعربت عن أملها أن يكون أفراد المجتمع سفراء لدائرة الصحة في برامج الصحة العامة وأداة للتغيير، لافتة الى أن من البرامج المستمرة والتي يتم العمل لتطويرها هو برنامج سفراء الصحة العامة لأنهم أفراد من المجتمع ممكن الوصول بلغتهم وأفكارهم إلى بقية الأفراد وبدون حواجز لتقديم التوعية والنصائح للآخرين.