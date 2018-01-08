"الصحة" توفر خاصية الدخول الذكي لخدماتها الإلكترونية

الشارقة 24:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفير خاصية الدخول الذكي "SmartPass"، لجميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين، من خلال التسجيل في النظام عن طريق استخدام بطاقة الهوية للاستفادة من خدماتها الإلكترونية والذكية، في إطار استراتيجيتها نحو تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية لإسعاد المتعاملين، وتحقيق معايير هيئة تنظيم اتصالات، وممكنات الحكومة الذكية ومؤشرات الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية.

يأتي مشروع الدخول الذكي الذي أطلقته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ضمن توجهات حكومة الإمارات الذكية نحو زيادة الترابط والتكامل بين الخدمات الحكومية، واعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث يتيح استخدام بيانات دخول موحّدة عند إجراء المعاملات الحكومية عبر الإنترنت، بحيث يكون لكل شخص رقم تعريفي موحّد، يمكن استخدامه لتسهيل إجراءات إتمام التعاملات الإلكترونية عبر الجهات الحكومية المحلية والاتحادية كافة.

الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وإسعاد المتعاملين بحلول ذكية

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن اعتماد الوزارة خاصية الدخول الذكي يسهم في الارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وتطوير أداء المرافق الصحية لإسعاد المتعاملين، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة، ومواكبة التحولات النوعية للدولة وتطلعات القيادة الرشيدة لاستشراف المستقبل وبما يعزز رؤية دولة الإمارات، لتكون من أفضل حكومات العالم بحلول العام 2021".

دعم مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية

وأوضح الأميري أن الأنظمة المرتبطة بنظام الدخول الذكي، هي نظام تقييم الشهادات ونظام التراخيص الطبية ونظام التراخيص الصيدلانية، ونظام شهادات حسن السيرة المهنية ونظام الإعلانات الصحية والمخالفات ونظام تصديق الإجازات المرضية، ونظام الاستيراد والتصدير ونظام دليل الأدوية الموحد، ولفت إلى أن مشروع الدخول الذكي يدعم خطة الوزارة في تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، لتحسين نتائج المؤشرات الاستراتيجية لنسبة رضا المتعاملين من خلال تنفيذ البرامج وإطلاق المبادرات، وتقديم خدمات نوعية تدعم أهداف ومحاور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، من خلال إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات الإدارية والصحية وفق المعايير العالمية في هذا المجال، ودعا جميع المتعاملين إلى المباشرة للتسجيل في خدمة الدخول الذكي "SmartPass"، واستخدام الخدمة والاستفادة من المزايا الكثيرة التي تقدمها.